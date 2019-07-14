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نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة طفل ركله حصان أثناء رقصة بحفل زفاف

الأحد، 14 يوليه 2019 05:25 م
نيابة شبرا الخيمة تصرح بدفن جثة طفل ركله حصان أثناء رقصة بحفل زفاف إسعاف - أرشيفية
القليوبية-نيفين طه

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صرحت نيابة قسم أول شبرا الخيمة، برئاسة عمرو عوض مدير النيابة، بدفن جثة طفل لقى مصرعه إثر ركلة "حصان" كان يرقص على أنغام المزمار خلال حفل زفاف.

تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطاراً من العميد صموئيل عطاالله مأمور قسم شرطة أول شبرا الخيمة، من مستشفى ناصر العام بوصول الطفل "م ي م" 11 عاما، تلميذ بالصف الخامس الإبتدائى، ومقيم  – عزبة عثمان – دائرة القسم، جثة هامدة إثر إصابته بكدمة وسحجة شديدة ونزيف من الأذن اليمنى، وجرى التحفظ على الجثة بمشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

انتقل العميد يحي راضى رئيس مباحث المديرية، وبسؤال والد المتوفى قرر أنه أثناء حضور نجله المتوفى حفل زفاف نجلة أحد جيرانه، وأثناء مشاهدته لدابة (حصان) تتراقص على الموسيقى البلدية، والتى قامت بركله مما أدى لحدوث إصابته التى أودت بحياته، ولم يشتبه فى وفاة نجله جنائياً.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 4629 إدارى قسم أول شبرا الخيمة لسنة 2019م.

 

 

 


شبرا الخيمة

القليوبية

مديرية امن القليوبية

وفاه طفل

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