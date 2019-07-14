نيابة الشرقية تقرر تشريح جثة طالب انتحر بطلق نارى بعد رسوبه فى الثانوية العامة

الشرقية – فتحية الديب

قررت نيابة كفر صقر العامة بالشرقية، اليوم، بإشراف المستشار وليد جمال، المحامي العام لنيابات شمال الشرقية، تشريح جثة طالب بالثانوية العامة، تخلص من حياته بعد رسوبه فى امتحانات الثانوية العامة، وذلك بطلق نارى من طبنجة والده المرخصة بناحية المؤانسة التابعة لقرية سنجها بكفر صقر، وذلك لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن عقب الانتهاء من الصفة التشريحة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة.

كان اللواء جرير مصطفى، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطاراً من اللواء محمد والي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغًا بالعثور على "على ثروت إسماعيل" 19 سنة، مقيم بالمؤانسة بقرية "سنجها" كفر صقر، جثة هامدة داخل منزل أسرته بالقرية.

بالانتقال والفحص تبين أن الشاب طالب بالثانوية العامة، وأنه فور علمه بنتيجة الامتحان ورسوبه استل طبنجة نارية مرخصة، ملك والده، وصعد للغرفة العلوية وأطلق النار على نفسه ليموت منتحرًا، وتم التحفظ على الجثة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.