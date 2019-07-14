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منظمة خريجى الأزهر تحتفل بختام الدورة التدريبية لائمة أثيوبيا

الأحد، 14 يوليه 2019 01:20 م
منظمة خريجى الأزهر تحتفل بختام الدورة التدريبية لائمة أثيوبيا المنظمة العالمية لخريجى الأزهر
كتب لؤى على

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اختتمت فعاليات الدورة التدريبية التى أقامتها المنظمة العالمية لخريجى الأزهر للأئمة والدعاة بدولة أثيوبيا حيث شهد حفل ختام الدورة الدكتور محمد عبدالفضيل القوصى، وأسامة ياسين نائبا رئيس مجلس إدارة المنظمة.
 
ألقى الدكتور محد عبدالفضيل القوصى، كلمة أكد فيها أن رسالة الأزهر رسالة عالمية تحمل فى طياتها الحب والمودة والرحمة والتألف بين الإنسانية ، كما أنها رسالة تؤكد على  نبذ العنف والإرهاب والتطرف، وطالب أبناء أثيوبيا المتدربين أن يكونوا عوناً لإخوانهم في أثيوبيا على معرفة أصول الدين الصحيحة التى تعلموها فى هذه الدورة وأن يكونوا خير سفراء للأزهر الشريف فى رسالته التى تدعو للوسطية والاعتدال.
 
من جانبه أكد أسامة ياسين، نائب رئيس مجلس إدارة المنظمة على دورها فى نشر فكر الأزهر الشريف من خلال الدورات التدريبية والأنشطة التى تعقدها المنظمة  لكافة المتدربين مشيداً  بجهود الفروع فى نشر الفكر الوسطى البعيد عن التطرف  والتشدد.
 
وقد وجه الشيخ أحمد  أول رئيس فرع المنظة فى أثيوبيا الشكر لمصر حكومة وشعباً لهذه الإستضافة كما وجه الشكر إلى مؤسسة الأزهر الشريف برئاسة فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر كما أشاد  بجهود المنظمة العالمية لخريجى الأزهر على دورها واهتمامها بمثل هذه الدورات التى تخدم أبناء أفريقيا .
 
 
 

 


العالمية لخريجى الازهر

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