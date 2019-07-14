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منظمة التجارة العالمية تبحث الخلاف التجارى بين كوريا الجنوبية واليابان

الأحد، 14 يوليه 2019 03:45 م
منظمة التجارة العالمية تبحث الخلاف التجارى بين كوريا الجنوبية واليابان منظمة التجارة العالمية
أ ش أ

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أعلنت وزارة التجارة الكورية الجنوبية، اليوم الأحد، أن القيود التي فرضتها اليابان على صادرات التقنية المتقدمة إلى كوريا الجنوبية ستناقش رسميا في منظمة التجارة العالمية في جنيف.

 

وقالت وزارة التجارة والصناعة والطاقة الكورية الجنوبية - في بيان أوردته وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية - إن القضية تم إدراجها كبند رسمي في جدول أعمال المجلس العام لمنظمة التجارة العالمية (أعلى هيئة لاتخاذ القرارات في المنظمة)، وستجري مناقشتها عندما يجتمع المجلس في الفترة من 23 إلى 24 يوليو الجاري.

 

وأشارت الوزارة إلى أن سول ستعمل على تعزيز فهم أعضاء المنظمة الآخرين للقضية وكسب دعمهم.

 

وتأتي هذه الخطوة بناءً على طلب من سول، حيث أحالت القضية في وقت سابق إلى مجلس تجارة السلع التابع لمنظمة التجارة العالمية.

 

وكانت طوكيو قد أعلنت عن قيود التصدير في وقت سابق من هذا الشهر، ما يضيق على صادراتها إلى كوريا الجنوبية من ثلاث مواد تقنية تستخدم لإنتاج أشباه الموصلات وشاشات العرض.

 

وتصر سول على أن تلك الخطوة ذات دوافع سياسية، إذ طالبت اليابان طويلا بإلغاء قرار محكمة في سول يأمر الشركات اليابانية بتعويض عمالها الكوريين الجنوبيين في قضية العمالة القسرية خلال الحرب العالمية الثانية.

 

ومن المتوقع أن تؤدي هذه القيود اليابانية إلى اضطرابات في الإمدادات العالمية من أشباه الموصلات وشاشات العرض، وكلاهما من الصادرات الرئيسية في كوريا الجنوبية.

 


كوريا

اليابان

كوريا الجنوبية

سول

العمالة القسرية

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