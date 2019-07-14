مقاتلات التحالف العربى تستهدف تجمعات الحوثيين بالبيضاء اليمنية

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شنت مقاتلات التحالف العربى لدعم الشرعية باليمن، اليوم الأحد، عدة غارات جوية على تجمعات لميليشيا الحوثى الانقلابية، فى جبهة ناطع شرقى محافظة البيضاء وسط البلاد.

وذكر موقع ( سبتمبر نت) التابع لوزارة الدفاع اليمنية أن الغارات استهدفت اليوم تجمعات المليشيا، فى منطقتى "البرك، وباحواص"، فى جبهة ناطع.

وأسفرت الغارات عن سقوط قتلى وجرحى في صفوف المبليشيا، وتدمير آليات تابعة لها.