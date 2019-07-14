معاناة الأطفال من القلق والوسواس القهري قد يدفعهم نحو الانتحار

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حذر فريق من الباحثين الأسبان من أن الاكتئاب والقلق، واضطراب الوسواس القهري (OCD) في مقدمة الأسباب الرئيسية التي يمكن أن تدفع الأطفال للانتحار.

وقالت الدكتورة نوريا فولتاس أستاذة في جامعة (روفيرا فيرغيلى) بإسبانيا :"إن معاناة الأطفال من صغار السن من أعراض اكتئاب سابقة هي التي تحدد مدى إقدامهم على الأفكار الانتحارية، كما أن الحالة الاجتماعية والاقتصادية للأسرة عامل مهم من العوامل المساهمة في زيادة فرص الانتحار بين الفتيات".



الاكتئاب عند الاطفال



ولجأ الباحثون إلى دراسة مجموعة تتكون من 720 فتي و 794 فتاة درسوا في 13 مدرسة في أسبانيا - وتم ملاحظتهم خلال فئات عمرية مختلفة ( 10 سنوات ، 11 عاما ، و13 عاما) ، وأجاب الطلاب على سلسلة من الاختبارات النفسية التي تم استخدامها للكشف عن أي منهم قدم أعراض عاطفية مرتبطة بالاكتئاب والقلق والاضطراب الوسواس القهري، ووفقا لإجاباتهم ، تم تكوين مجموعتين الأولى شملت الأطفال الذين يعانون من خطر المشاكل العاطفية والمجموعة الأخرى من عوامل مختلفة تحت السيطرة، وخلص الباحثون إلى ضرورة اتخاذ تدابير وقائية لدى المراهقين الذين يعانون من فترة ضعف كبيرة".

