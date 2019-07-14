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مظاهرات فى فنزويلا احتجاجا على تقرير مفوضة حقوق الإنسان

الأحد، 14 يوليه 2019 09:16 ص
مظاهرات فى فنزويلا احتجاجا على تقرير مفوضة حقوق الإنسان مادورو
كاراكاس (أ ش أ)

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تظاهر الآلاف من أنصار الرئيس الفنزويلى نيكولاس مادورو فى العاصمة كاراكاس، احتجاجا على تقرير المفوضة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه عن الأوضاع فى فنزويلا.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية أن المشاركين فى المظاهرات ارتدوا ملابس باللون الأحمر الذى يرمز إلى التيار التشافيزى (الرئيس الراحل هوجو تشافيز) فى وسط كاراكاس .

من جانبه، قال الرئيس الفنزويلى ـ على حسابه على موقع تويتر ـ "الشعب الفنزويلى يحشد جهوده لإظهار رفضه القوى للأكاذيب والتلاعب".

بدوره، اتهم نائب رئيس الحزب الحاكم فى فنزويلا ديوسدادو كابيلو، المفوضة السامية لحقوق الإنسان بأنها قدمت تقريرا منحازا تماما بضغط من الولايات المتحدة.

وكانت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان قد استنكرت فى وقت سابق العدد المرتفع للإعدامات خارج نطاق القضاء فى فنزويلا، بينما اعتبرت كراكاس أن هذا التقرير يضم "أخطاء" و"مغالطات لا تحصى".

 


فنزويلا

مادورو

ازمه فنزويلا

مظاهرات فنزويلا

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