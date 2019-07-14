مصرع 3 أشخاص واصابة آخر فى انقلاب سيارة بأسيوط

لقي 3 أشخاص مصرعهم وأصيب أخر بعد انقلاب سيارة ملاكي كانت تقلهم عند عزبة الدارين بدائرة مركز شرطة منفلوط، وتم نقلهم إلى مستشفى الإيمان العام.

كان العميد حمدي هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط قد تلقى إخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد مصرع 3 أشخاص وإصابة أخر بعد أن انقلبت سيارة ملاكي كانت تقلهم عند عزبة الدارين بدائرة مركز شرطة

وبالانتقال تبين مصرع" نبيل.م . ف" 36 سنة محافظة الاسكندرية ، و" محمود .ج.م" 26 سنة مركز القوصية، و "روبرت .م.ص" ٣٣ سنة مركز القوصية

وإصابة " أحمد. م. م" 25 سنة مركز القوصية بنزيف في المخ وتم نقل الجثث إلى مشرحة مستشفى الإيمان العام والمصاب إلى ذات المستشفى وتحرر، محضر بالواقعة، وتم رفع آثار الحادث، وتسيير حركة المرور، وجار العرض على النيابة العامة.