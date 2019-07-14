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مصرع وإصابة اثنان إثر حادث تعطل مصعد بعقار فى شبرا الخيمة

الأحد، 14 يوليه 2019 04:05 م
مصرع وإصابة اثنان إثر حادث تعطل مصعد بعقار فى شبرا الخيمة جثه -ارشيفيه
القليوبية-نيفين طه

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لقيت سيدة مصرعها، وأصيب حارس عقار، إثر حادث تعطل مصعد أحد العقارات السكنية بمنطقة بهتيم بشبرا الخيمة، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.
 
كان اللواء رضا طبلية، مدير أمن القليوبية، قد تلقى إخطاراً من العميد اسماعيل عبدالله مأمور ثان شبرا الخيمة، يفيد بمصرع سيدة وإصابة حارس عقار نتيجة تعطل مصعد عقار سكنى.
 
وانتقل رجال الحماية المدنية، والدكتور بكر عبدالمنعم رئيس حي شرق شبرا الخيمة، وتبين مصرع "أسمهان.ا" 38 عامًا، ربة منزل، وإصابة حارس العقار خلال تعطل مصعد أحد العقارات السكنية ببهتيم، وتبين تعطل المصعد، واستمرار صعوده وهبوطه بشكل مفاجئ.
 
وشكل مجلس المدينة، لجنة لفحص المصعد وتراخيص العقار وجارِ اتخاذ الاجراءات القانونية حيال الواقعة، وتم نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى ناصر العام، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيق.
 
 

عقار

مصعد

مديرية امن القليوبية

شبرا الخيمة

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