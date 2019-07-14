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مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من جانب سلطات الاحتلال

الأحد، 14 يوليه 2019 01:52 م
مستوطنون يقتحمون المسجد الأقصى وسط حراسة مشددة من جانب سلطات الاحتلال اقتحام المسجد الأقصى ـ صورة أرشيفية
رام الله (أ ش أ)

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عاودت مجموعات من المستوطنين، اليوم الأحد، اقتحام المسجد الأقصى من جهة "باب المغاربة"، وسط حراسة مشددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلى "الخاصة"، حيث أقدم 71مستوطنا و8 طلاب يهود، و6 من عناصر مخابرات الاحتلال، على اقتحام المسجد الأقصى، ونفذوا جولات "استفزازية " بأرجائه، قبل مغادرته من جهة "باب السلسلة" .

يذكر أن الاحتلال الإسرائيلى يسعى من خلال الاقتحامات شبه اليومية لتقسيم الأقصى "زمانيا " و"مكانيا " بين المسلمين واليهود، كما فعل فى المسجد الإبراهيمى فى الخليل - جنوب الضفة الغربية.

ويقصد ب"التقسيم الزماني"، تقسيم أوقات دخول المسجد الأقصى بين المسلمين واليهود، أما "التقسيم المكانى " فيقصد به تقسيم مساحة الأقصى بين الجانبين، وهو ما تسعى إسرائيل لفرضه، ويعد بمثابة تعد على هوية المسجد، واستفزاز لمشاعر المسلمين، إلى جانب التدخل المباشر فى إدارة المسجد وعمل الأوقاف الإسلامية.

 


مستوطنون

المسجد الاقصى

الاحتلال

اقتحام المسجد الاقصى

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