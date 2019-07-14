مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية: تفعيل اتفاقية التجارة الحرة يدعم الوحدة الأفريقية

قال أبو بكر حفنى محمود مساعد وزير الخارجية للشئون الافريقية، إن دخول اتفاقية التجارة الحرة الافريقية فى حيز النفاذ، أهم القرارات التى دعمت الوحدة الافريقية التى نادى بها الآباء المؤسسين للاتحاد الافريقى، وأسست للبناء الاقتصادى و التنموى فى افريقيا.

ولفت حفنى، إلى أن هذه الاتفاقية ستعمل على تطوير وإنشاء شبكة طرق تصل افريقيا ببعض، لعمل تكتل اقتصادى افريقيى، يعزز قوتها واستقلالها.

وأشار حفنى فى كلمته بالجلسة الافتتاحية لورشة العمل التى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حول "دور الإعلام فى دعم التنمية المستدامة فى افريقيا"، إلى ضرورة إنشاء شركة افريقية للنقل البحرى منظمة وليست أجنبية.

وأكد حفنى على دور الإعلام فى تعريف المجتمعات الافريقيى بأجندة 2063، مشيرًا إلى أن السلطة الرابعة فى افريقيا،سيؤثر على استكمال خطط التكامل الاقتصادى والتنموى ،بالتوعية والتعريف الجيد، للتعاون الافريقي.