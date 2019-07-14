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مسئول يمنى: عبثية ميليشيا الحوثى ستستمر ولن تزول

الأحد، 14 يوليه 2019 02:20 م
مسئول يمنى: عبثية ميليشيا الحوثى ستستمر ولن تزول الحوثيين ـ صورة أرشيفية
الرياض(أ ش أ)

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أكد المستشار الإعلامى للسفارة اليمنية بالرياض عارف أبو حاتم أن عبثية ميليشيا الحوثى "ستستمر ولن تزول" .. مشيرا إلى أن الميلشيا أهانت رئيس لجنة تنسيق إعادة الانتشار مايكل لوليسجارد ومنعته من الوصول فى وقت سابق إلى الحديدة.. مشددا على أن ميناء الحديدة والمياه اليمنية تقبع تحت تهديد السلاح الحوثى.

وقال أبوحاتم - فى مقابلة مع قناة "العربية الحدث" الإخبارية اليوم الأحد، "إننا نتحاور اليوم فوق سفينة وفى عرض البحر، وهى تعد مهزلة بحق الأمم المتحدة" .. مشددا فى الوقت ذاته على أن ميليشيا الحوثى لن ترضخ لقانون دولى أو لأى جانب أخلاقى أو إنساني.

وأوضح أن البند العاشر من اتفاق ستوكهولم ينص على التفاوض فى المياه اليمنية أو فى المياه الدولية وميلشيا الحوثى رفضت ذلك.. كما أن الميليشيا تريد أن تضع موارد الموانئ الثلاثة تحت إشرافها فى بنك صنعاء وليس تحت إشراف البنك المعترف به دوليا فى عدن.

واعتبر أبوحاتم أن الاجتماع الثلاثى للجنة تنسيق إعادة الانتشار اليوم جاء بالتزامن مع القصف الصاروخى الحوثى لمطاحن البحر الأحمر..قائلا: "نحن لا نريد إراقة قطرة دماء واحدة لأى يمنى كان" .. مؤكدا أن الميليشيا تتاجر بالمأساة الإنسانية بإشراف أممى.

 


اليمن

الحوثيين

الحرب فى اليمن

ميليشيا الحوثى

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