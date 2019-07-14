مرور الوادى الجديد يضبط 5 سيارات بدون لوحات و231 دراجة نارية بدون ترخيص

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط سيارات ودراجات نارية بدون لوحات معدنية في حملة مرورية وأمنية مكبرة.

تلقى اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارًا من العميد طارق محمد ألهم، مدير إدارة مرور الوادى الجديد، يفيد بضبط 231 دراجة نارية و5 سيارات بدون لوحات معدنية، خلال حملة مكبرة جابت المراكز الإدارية الخمسة على مدار الستة الأيام الماضية.

وتبين قيام حملة أمنية مكبرة بمراكز(الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط) بقيادة المقدم أحمد شريف، وكيل إدارة المرور، والرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور،وتمكنت الحملة من تحرير أكثر من 600 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة بدون خوذة رخص تسيير وقيادة.

تحررت المحاضر اللازمة، وتحفظت إدارة المرور علي المركبات المخالفة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.