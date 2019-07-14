سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 10:58 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية حوادث

مرور الوادى الجديد يضبط 5 سيارات بدون لوحات و231 دراجة نارية بدون ترخيص

الأحد، 14 يوليه 2019 10:11 ص
مرور الوادى الجديد يضبط 5 سيارات بدون لوحات و231 دراجة نارية بدون ترخيص حمله مروريه-ارشيفية
الوادى الجديد-ماهر أبو نور

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أعلنت إدارة مرور الوادي الجديد، اليوم الأحد، عن ضبط سيارات ودراجات نارية بدون لوحات معدنية في حملة مرورية وأمنية مكبرة.
 
تلقى اللواء محمد كمال سالم، مساعد وزير الداخلية لأمن الوادى الجديد، إخطارًا من العميد طارق محمد ألهم، مدير إدارة مرور الوادى الجديد، يفيد بضبط 231 دراجة نارية و5 سيارات بدون لوحات معدنية، خلال حملة مكبرة جابت المراكز الإدارية الخمسة على مدار الستة الأيام الماضية.
 
وتبين قيام حملة أمنية مكبرة بمراكز(الخارجة، الداخلة، الفرافرة، باريس، بلاط) بقيادة المقدم أحمد شريف، وكيل إدارة المرور، والرائد عمرو أحمد صالح، رئيس وحدة مباحث المرور،وتمكنت الحملة من تحرير أكثر من 600 مخالفة مرورية متنوعة ما بين قيادة بدون خوذة رخص تسيير وقيادة.
 
تحررت المحاضر اللازمة، وتحفظت إدارة المرور علي المركبات المخالفة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.
 
 

الوادى الجديد

مرور الوادى الجديد

سيارات بدون لوحات

مخالفات مروريه

دراجات نارية بدون ترخيص

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة

فيديو معلوماتى.. "بيرفسوا النعمة".. 5 مدن أوروبية تكافح السياحة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

مواعيد مباريات اليوم الأحد 14 - 7 - 2019 والقنوات الناقلة

اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

اعرف نسب اشتراكات المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل × 5 معلومات

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

تعرف على أسباب تكرار الحرائق مؤخرا.. ونصائح الخبراء لمنع اندلاعها

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

الجزائر ضد نيجيريا فى صدام العمالقة بنصف نهائى أمم أفريقيا

عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow

عودة كولن دونيل وجوش سيجارا للموسم الجديد من Arrow

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

طقس اليوم حار رطب على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 37 درجة

بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

بأقل من 5 جنيه.. تعرف على أرخص 7 أصناف خضار فى الأسواق

وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخ أسفل العين

وصفات طبيعية للتخلص من انتفاخ أسفل العين

تونس ترفع شعار النصر ضد السنغال فى أمم أفريقيا 2019

تونس ترفع شعار النصر ضد السنغال فى أمم أفريقيا 2019

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

صور.. "من كل حدب وصوب" ساحة الفرغل بأسيوط تجمع المحبين والباعة الجائلين والألعاب الشعبية.. التحطيب يخطف أنظار زائرى سلطان الصعيد الفرغل.. وهتافات الأطفال وأنغام المزمار والطبل البلدى تشعل الأجواء

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

4 صفقات يتخلى عنها الأهلى فى الميركاتو.. التجديد لرمضان يجمد التفاوض مع طاهر.. انضمام على جبر يحسم أمر أسامة جلال.. بقاء وليد أزارو يحرم حسام حسن من اللعب للأحمر.. والتعاقد مع ديانج يغلق ملف ضم لاعب أجنبى جديد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة