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مرور الغربية يحرر 619 مخالفة متنوعة ويحصل 40 ألف جنيه غرامات فورية

الأحد، 14 يوليه 2019 12:45 م
مرور الغربية يحرر 619 مخالفة متنوعة ويحصل 40 ألف جنيه غرامات فورية حملة مرورية - أرشيفية
الغربية – مصطفى عادل

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حررت إدارة مرور الغربية، بقيادة العميد ماجد ناشد مدير إدارة المرور، 618 مخالفة مرورية متنوعة مابين مخالفات سير عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع، والقيادة بدون رخصتى القيادة والتسيير، وتحصيل 35 ألف جنيه غرامات.

 

كان اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية، قد وجه بتكثيف الحملات المرورية بمدن ومراكز المحافظة، لإحكام السيطرة المرورية، وإعادة الانضباط للشارع.

 

 أسفرت الحملة عن تحرير 619 مخالفة مرورية، منها سحب رخص قيادة وتسيير منتهية، والتحفظ على دراجات نارية بدون لوحات معدنية ورخصتى القيادة والتسيير، وتحصيل 35 ألف جنيه غرامات، نظير التصالح فى مخالفات فورية، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإخطار نيابة المرور.

 


مدير امن الغربيه

إداره مرور الغربيه

حمله مروريه

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