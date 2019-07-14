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مركز الدراسات السياسية بالأهرام:على الإعلام مواجهة التطرف ودعم الهوية الإفريقية

الأحد، 14 يوليه 2019 10:28 ص
مركز الدراسات السياسية بالأهرام:على الإعلام مواجهة التطرف ودعم الهوية الإفريقية وحيد عبد المجيد
كتبت- هناء أبو العز

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أكد الدكتور وحيد عبد المجيد، رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية، على أهمية دور الإعلام الإفريقى، فى مواجهة التطرف والإرهاب، ودعم وتعزيز الهوية الإفريقية، التى يجب أن تكون مثل الهوية الأوروبية التى يحافظون عليها، ويعملون من أجل توحيدها.

وأشار عبد المجيد، فى كلمته بالجلسة الافتتاحية، بورشة العمل التى نظمتها الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، حول "دور الإعلام فى دعم التنمية المستدامة فى افريقيا"، إلى أن التواصل فى هذا العصر يتم عبر الإعلام بكل وسائله المقروءة والمسموعة والمرئية، رغم وسائل التواصل الاجتماعى، التى عليها جدال حول دورها فى  إحداث تواصل حقيقى أو مقاطعة.

 وطلب رئيس مركز الدراسات السياسية والاستراتيجة، من وسائل الإعلام الافريقى، زيادة التواصل لإيجاد تفكير مشترك بين شعوب البلدان، تجاه القضايا التى نتطلع إلى إحداث انجازات فيها، وأهمها قضية التنمية، وإعطاءه أولوية أكثر للتواصل عبر القارة، وعدم الاكتفاء فقط بقضايا بلدانهم.       

 


افريقيا

الوكالة المصرية للشراكة

دور الاعلام فى افريقيا

الدراسات السياسية

الهوية الافريقية

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