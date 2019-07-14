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مذيعة سورية تتعرض لحادث سرقة فى أحد مطارات هولندا

الأحد، 14 يوليه 2019 04:13 ص
مذيعة سورية تتعرض لحادث سرقة فى أحد مطارات هولندا المذيعة السورية هبة حيدرى
وكالات الأنباء

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تعرضت المذيعة السورية هبة حيدرى، لحادث أليم بحسب تعبيرها فى أحد مطارات هولندا، خلال قضاء إجازتها، ونشرت المذيعة السورية عبر حسابها في "إنستجرام" صورة لها وتعليق جاء فيه "سبحان الله كيف لحظة وحدة بالحياة كفيلة تغير كتير أشياء… مرات ممكن تغير مجرى حياتك".

وتابعت حيدري "حادثة أليمة في مطار هولندا في ثالث أيام اجازتي خلت ركبتي اليسرى في حالة لاتساعدني على المشي اطلاقاً بسبب قطع في أربطة الركبة "الرباط الصليبي" ورضوض شديدة مؤلمة في أنحاء الجسم… بالإضافة إلى سرقة حقيبة السفر وضياع رحلتي المتجهة إلى اسبانيا".

s9999
 

سوريا

مذيعة

سرقة

أوروبا

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