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محاولة انتحار ثانية لطالبة بالثانوية العامة بأسيوط عقب ظهور النتيجة

الأحد، 14 يوليه 2019 05:58 ص
محاولة انتحار ثانية لطالبة بالثانوية العامة بأسيوط عقب ظهور النتيجة جثة - أرشيفية
أسيوط - هيثم البدرى

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حاولت طالبة بالثانوية العامة بمحافظة أسيوط الانتحار بتناول كمية كبيرة من الأقراص بسبب ضعف مجموعها بالثانوية العامة، وتم نقلها لمستشفى أسيوط الجامعى، لتكون الحالة الثانية بعد أقل من ساعة بعد محاولة طالب الانتحار بتناول مبيد زراعى.
 

كان العميد حمدى هاشم رئيس المباحث الجنائية بمديرية أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من نقطة شرطة مستشفى أسيوط الجامعى يفيد وصول "منى.م"، 18 سنة مصاب بآلام شديدة بالمعدة وفى حالة إعياء شديدة، وبسؤال أهليتها دلت التحريات الأولية، أنها أقبلت على الانتحار بشرب كميات كبيرة من الأقراص بسبب ضعف مجموعها بالثانوية العامة، وتم عمل الإسعافات الأولية وتحرر المحضر اللازم وجار العرض على النيابة العامة.


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