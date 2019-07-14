محافظ دمياط: توفير 103 فرص عمل لدى القطاع الخاص لشباب المحافظة

دمياط - معتز الشربينى

أعلنت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط عن توفير" 103" فرص عمل لدى القطاع الخاص والاستثمارى بالمحافظة.

حيث قامت القوى العاملة بالمحافظة بعرض الوظائف المتاحة لدى عدد من الشركات الخاصة بالمعدات والآلات، وشركات الشحن والتفريغ، وأخرى للتصدير والتخليص الجمركى بدمياط ودمياط الجديدة، كما تم توفير فرص عمل لمعلمات بحضانة بدمياط الجديدة.

ومن جانب آخر، أجرت محافظ دمياط، اتصالات هاتفية بالثلاثة الأوائل على الثانوية العامة الذين حققوا المراكز الأولى على مستوى الجمهورية مقدمة لهم ولأسرهم التهنئة على حصولهم على تلك المراكز المتقدمة ومتمنية لهم دوام التقدم وأن يحققوا مستقبلًا باهرًا لهم ولأسرهم ولمجتمعهم ولبلدهم مصر.

وأكدت المحافظ أن هذا التفوق يأتى نتاج جهد واجتهاد للطلاب وأسرهم وهم بهذا التفوق يؤكدون على أن محافظه دمياط دائما فى المقدمة بين المحافظات.

حيث حقق الطالب حسام شحاتة محمد شلبى الفار بمدرسة شجرة الدر لغات إدارة فارسكور التعليمية المركز الاول مكرر علمى رياضة بمجموع "409.5"، والطالب كريم محمد سعد إبراهيم عيد بمدرسة على مشرفة إدارة دمياط الجديدة المركز الثالث علمى رياضة بمجموع "409"، والطالب محمد جمال سليمان السقا بمدرسة كفر سعد الثانوية المركز الثانى مكرر علمى علوم بمجموع "409.5".

كما أعربت المحافظ عن سعادتها الشخصية بتفوق أبنائها الثلاثة من طلاب الثانوية العامة أبناء المحافظة للمراكز الأولى على مستوى الجمهورية.