سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 07:19 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الإسماعيلية يستعرض مشروعات مياه الشرب وخطة تغيير وإستبدال المواسير

الأحد، 14 يوليه 2019 07:06 م
محافظ الإسماعيلية يستعرض مشروعات مياه الشرب وخطة تغيير وإستبدال المواسير جانب من الاجتماع
الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استعرض اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الموقف التنفيذى لجميع مشروعات مياه الشرب التى يجرى تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وبحث ومناقشة آية معوقات، تعترض سبل تنفيذها ومناقشة الحلول والمقترحات لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ ، بحضوركل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتيرالعام المساعد، والمهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى ، ونائبه المهندس محمد عبد السلام.

كما تناول الإجتماع استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لخطة إحلال وتجديد مواسير "الأسبستوس" القديمة الخاصة بشبكات مياه الشرب بالمحافظة، ووضع برنامج زمنى للتنفيذ بالتنسيق والتعاون التام مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة قناة السويس وكافة الجهات المعنية .

وأكد محافظ الإسماعيلية ، على حتمية الإسراع فى إستكمال تنفيذ جميع المشروعات وبذل أقصى الجهود لتوصيل مياه الشرب النقية لجميع المناطق المحرومة بإعتبار أنه حق أصيل لجميع المواطنين.

 

 


الاسماعيليه

اخبار الاسماعيليه

محافظ الاسماعيليه

مشروعات مياه الشرب بالاسماعيليه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محافظ الإسماعيلية يوجه بالتوسع فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة

الأحد، 14 يوليه 2019 06:39 م

صور .. محافظ الإسماعيلية يؤكد على ضرورة حل مشاكل المواطنين وفقا للقانون

الأحد، 14 يوليه 2019 01:59 م

صور.. اعرف أشهر الأماكن التاريخية والسياحية بمحافظة الإسماعيلية

الخميس، 11 يوليه 2019 04:00 ص

صور.. محافظ الإسماعيلية يوجه بحل مشاكل المواطنين وفقا للقانون والإمكانيات

الثلاثاء، 09 يوليه 2019 02:19 م

محافظ الإسماعيلية يصدر قرارا بتعيين مديرا للمشروع القومى للتنمية المحلية

الإثنين، 08 يوليه 2019 09:51 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة