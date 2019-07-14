محافظ الإسماعيلية يستعرض مشروعات مياه الشرب وخطة تغيير وإستبدال المواسير

الإسماعيلية – جمال حراجى – السيد فلاح

استعرض اللواء حمدى عثمان محافظ الإسماعيلية الموقف التنفيذى لجميع مشروعات مياه الشرب التى يجرى تنفيذها بمختلف قطاعات المحافظة وتوابعها، وبحث ومناقشة آية معوقات، تعترض سبل تنفيذها ومناقشة الحلول والمقترحات لدفع عجلة العمل بتلك المشروعات، جاء ذلك خلال اللقاء الذى عقده المحافظ ، بحضوركل من المهندس عبد الله الزغبى السكرتيرالعام للمحافظة، واللواء سامى علام السكرتيرالعام المساعد، والمهندس عبد الحميد عصمت رئيس مجلس ادارة شركة محافظات القناة لمياه الشرب والصرف الصحى ، ونائبه المهندس محمد عبد السلام.

كما تناول الإجتماع استعراض ومناقشة الآليات التنفيذية لخطة إحلال وتجديد مواسير "الأسبستوس" القديمة الخاصة بشبكات مياه الشرب بالمحافظة، ووضع برنامج زمنى للتنفيذ بالتنسيق والتعاون التام مع الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحى وهيئة قناة السويس وكافة الجهات المعنية .

وأكد محافظ الإسماعيلية ، على حتمية الإسراع فى إستكمال تنفيذ جميع المشروعات وبذل أقصى الجهود لتوصيل مياه الشرب النقية لجميع المناطق المحرومة بإعتبار أنه حق أصيل لجميع المواطنين.