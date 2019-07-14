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مجمع البحوث الإسلامية ينظم ورش لتثقيف طلاب محافظة القاهرة

الأحد، 14 يوليه 2019 11:55 ص
مجمع البحوث الإسلامية ينظم ورش لتثقيف طلاب محافظة القاهرة جانب من اللقاء
كتب سيد الخلفاوى

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التقى محمد عطية، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقاهرة، والدكتور سعيد عامر الأمين العام المساعد للدعوة والإعلام الدينى بمجمع البحوث الإسلامية، لمناقشة استمرار التعاون المشترك المثمر والبناء بين مجمع البحوث الإسلامية ومديرية تعليم القاهرة للإرتقاء الفكرى والثقافى والأخلاقى لجيل الشباب فى المدارس من أجل صالح الوطن وذلك من خلال عقد ورش عمل وندوات لتعديل بعض السلوكيات بعنوان "نحو جيل أكثر ثقافة ووعيا وتسامحا ووطنية". 

وأكد محمد عطية مدير تعليم القاهرة، أن تلك المبادرة ستتم خلال فترة إجازة آخر العام "النشاط الصيفى" فى الفترة من 14/7/2019 الى 6/8/2019، كما تم تحديد 50 مدرسة داخل القاهرة لتطبيق ورش العمل، حيث يدير الوعاظ وواعظات مجمع البحوث الإسلامية تلك ورش العمل بالمدارس.

ووجه عطية مديرى عموم الإدارات التعليمية بتمكين الوعاظ ومساعدتهم من القيام بمهام عملهم بالمدارس والتنسيق مع المديرية لتحقيق الهدف المرجو والسمو بأخلاق أبناءنا الطلبة والمساعدة فى تربيتهم على السلوك القويم لتبنى مصرنا الحبيبة على سواعد أبنائها .


التعليم

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تعليم القاهرة

التسامح

محافظه القاهره

القاهره

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