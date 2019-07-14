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متسمعيش كلامه وتشتريها.. اعرفى المشروبات الغازية ممكن تعمل ايه فى طفلك

الأحد، 14 يوليه 2019 10:00 ص
متسمعيش كلامه وتشتريها.. اعرفى المشروبات الغازية ممكن تعمل ايه فى طفلك مشروبات غازية-صورة ارشيفية
كتبت نهير عبد النبى

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"صيف وحر يعنى مشروبات غازية كتير"، فهناك عدد كبير من الأطفال يفضلون تناول المشروبات الغازية طوال اليوم وخصوصا فى فصل الصيف نظرا لارتفاع درجة الحرارة الشديد، ولكن يؤثر ذلك على صحتهم ويعرضهم للأمراض والتعب الشديد، فمن الممكن استبدال ذلك بتناول العصائر الطبيعية والفواكه.

مشروبات غازية
مشروبات غازية

 

ووفقا لموقع healthychild فإن هناك أضرارا عديدة  تسببها المشروبات الغازية على صحة الطفل وهى:

1: الإفراط فى تناول المشروات الغازية، يعرض الطفل للإصابة بالسمنة المفرطة وبالتالى يعرضه لمرض السكر.

2: المشروبات الغازية تؤثر على صحة العضلات والمفاصل وتزيد من خطر الإصابة بهشاشة العظام والكسور.

3:تعرض طفلك للإصابة بالأنيميا الحادة والشعور الدائم بالتعب والإرهاق.

4:يزيد من خطر الاصابة بالأمراض السرطانية المختلفة.

 

مشروب
مشروب

 

5: المشروبات الغازية تؤثر على صحة الجهاز الهضمى وتسبب الالتهابات والقرح.

6:أثبتت الدراسات والأبحاث أن تناول المشروبات الغازية يعمل على تسوس الاسنان وتأكل المينا.

7:يؤثر على صحة الجهاز العصبى ويسبب ضعف الذاكرة والتركيز.

8:تحتوى المشروبات الغازية على بعض المواد التى تؤثر على نمو الطفل بشكل طبيعى.

 


مشروبات غازية

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صحة الطفل

مشروبات

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