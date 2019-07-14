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مباحث القاهرة تكشف تفاصيل مقتل فتاة على يد صديقها بمدينة نصر

الأحد، 14 يوليه 2019 11:27 ص
مباحث القاهرة تكشف تفاصيل مقتل فتاة على يد صديقها بمدينة نصر جثة -أرشيفية
كتب ــ عبد الرحمن سيد

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كشف رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، تفاصيل واقعة مقتل فتاة على يد صديقها بمدينة نصر، وحرر محضر بالواقعة. 
 
تلقى قسم شرطة أول مدينة نصر، بلاغا العثور على جثة لفتاة بأحد العقارات الكائنة بمنطقة صقر قريش بدائرة القسم، بالانتقال والفحص تبين أن المجنى عليها ربة منزل، 24  سنة،  مُقيمة بشقة بذات العقار، مسجاة على سلم العقار وبها كسر بعظام الجمجمة وكدمات بالعين والوجه.
 
وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث توصلت جهوده إلى تحديد مرتكب الواقعة، عاطل، 26 سنة، مُقيم بمحل البلاغ- سبق اتهامه فى قضية "مخدرات". 
 
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، نظراً لوجود خلافات مع المجنى عليها قام على إثرها بالاعتداء عليها مستخدماً عصا خشبية فأحدث إصابتها المشار إليها والتى أودت بحياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
 
 

مباحث القاهرة

جريمة قتل

قضية مخدرات خلافات

واقعة مقتل فتاة

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