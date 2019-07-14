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لو عايز شهيتك تتقفل.. فيتامينات ابعد عنها هتزود جوعك

الأحد، 14 يوليه 2019 11:00 م
لو عايز شهيتك تتقفل.. فيتامينات ابعد عنها هتزود جوعك فتامين ب وعلاقته بفتح الشهية
كتبت إيناس البنا

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هناك فيتامينات عديدة يصفها الطبيب لزيادة الشهية خاصة للأطفال وأصحاب النحافة، ولكن الشخص الرياضى الذى يحتاج إلى الحفاظ على وزنه قد يحتاج إلى معرفة الفيتامينات التى تزيد الشهية.

يعتبر فيتامين (ب)، خاصة فيتامين (ب 9) من الفيتامينات التى ثبت سريريًا أنها تزيد الشهية، وفقًا لتقرير موقع " livestrong"، وبالإضافة إلى مكملات فيتامين (ب) التى يمكن أن تعزز الشهية لدى الأطفال والبالغين، فإن إضافة شكل من أشكال التمرينات يمكن أن يزيد الشهية أيضًا.

من المعروف أن التمرينات تحفز الشهية بسبب العمل الذى يخرجه الجسم وبالتالى يحتاج الجسم إلى وقود إضافى ؛ وبالتالى، فإن الجسم يزيد من الشهية.

يُعرف فيتامين Bc أيضًا باسم حمض الفوليك، ويتم إتلافه بواسطة أشعة الشمس والغليان والحرارة وعقاقير السلف، فهو لا يزيد من الشهية فحسب، بل يعزز أيضًا صحة البشرة ويقلل الألم ويساعد على رعاية الطفيليات المعوية.

 

 

فيتامين ب
فيتامين ب

 

وكما هو معروف فإن فيتامين B9 هو فيتامين قابل للذوبان في الماء يساعد الجسم على تحطيم البروتينات وبناء بروتينات جديدة، أيضا هو لا يزيد من الشهية فحسب، ولكنه يساعد أيضًا على تحفيز بناء حمض الهضم ويساعد في بناء خلايا الدم الحمراء.

 يمكن العثور على فيتامين ب 9 في العديد من المصادر الغذائية بشكل طبيعي، مثل الحمضيات وعصائر الحمضيات ونخالة قمح الحبوب الكاملة والفاصوليا والبقول والخضروات ذات الأوراق الخضراء الداكنة ولحم الخنزير والمحار والكبد والدواجن.


فيتامين ب

زيادة الشهية

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فيتامين قابل للذوبان

الهضم

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