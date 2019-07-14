للأمهات.. لو طفلك بيعانى من الجفاف.. أعرفى أهم النصائح

كتبت فاطمة ياسر

في بعض الأحيان يتعرض الأطفال للإصابة بالجفاف، وهذا يرجع لعدم وجود نسبة السوائل التي يحتاجها الجسم، أو إصابة الطفل بالإسهال أو التعرض الكثير للتكيفات، وهذا الأمر يشكل خطرا كبير علي صحة الطفل، ويتطلب إجراء العديد من الحيل الهامة للحفاظ علي صحة جسم الطفل.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل النصائح الهامة للحد من تعرض الطفل للإصابة بالجفاف، للحفاظ علي صحه الطفل من أي اضرار أو التعرض لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع " Parenting".



نصائح للحد من الجفاف

-للحفاظ علي صحة طفلك وتجنبه الإصابة بالجفاف عليكي الإكثار من شربه للماء، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نسبة السوائل بالجسم.

-أكثرى من تناول العصائر الطبيعية المصنوعة في المنزل، للحد من أى أضرار على الصحة، والحفاظ أيضا علي نسبة السوائل في الجسم.

-في حالة جلوس الطفل المستمر في هواء التكييف عليك تجنب هذا الأمر عن طريق تهوية الغرفة أو تشغيل التكييف لتبريد الغرفة فقط.

-عليك الاهتمام بإعطائه الخضروات والفواكه لكي يقوم بتناولهم دائما.