سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 04:48 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية صحة وطب

للأمهات.. لو طفلك بيعانى من الجفاف.. أعرفى أهم النصائح

الأحد، 14 يوليه 2019 03:41 م
للأمهات.. لو طفلك بيعانى من الجفاف.. أعرفى أهم النصائح
كتبت فاطمة ياسر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

في بعض الأحيان يتعرض الأطفال للإصابة بالجفاف، وهذا يرجع لعدم وجود نسبة السوائل التي يحتاجها الجسم، أو إصابة الطفل بالإسهال أو التعرض الكثير للتكيفات، وهذا الأمر يشكل خطرا كبير علي صحة الطفل، ويتطلب إجراء العديد من الحيل الهامة للحفاظ علي صحة جسم الطفل.

وخلال الأسطر القادمة سنتعرف علي أفضل النصائح الهامة للحد من تعرض الطفل للإصابة بالجفاف، للحفاظ علي صحه الطفل من أي اضرار أو التعرض لأي مضاعفات صحية، وذلك وفقا لموقع " Parenting".

نصائح للحد من الجفاف
نصائح للحد من الجفاف

 

-للحفاظ علي صحة طفلك وتجنبه الإصابة بالجفاف عليكي الإكثار من شربه للماء، فهذا الأمر يساهم بشكل كبير في الحفاظ على نسبة السوائل بالجسم.

-أكثرى من تناول العصائر الطبيعية المصنوعة في المنزل، للحد من أى أضرار على الصحة، والحفاظ أيضا علي نسبة السوائل في الجسم.

-في حالة جلوس الطفل المستمر في هواء التكييف عليك تجنب هذا الأمر عن طريق تهوية الغرفة أو تشغيل التكييف لتبريد الغرفة فقط.

-عليك الاهتمام بإعطائه الخضروات والفواكه لكي يقوم بتناولهم دائما.

 


الجفاف

طرق للحفاظ علي صحة الطفل

صحة الطفل والجفاف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً

خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

ننشر أسماء وصور أوائل الثانوية العامة 2019

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

تونس vs السنغال فى نصف نهائى أمم أفريقيا.. "نسور قرطاج" و"أسود التيرانجا" يرفعان شعار العودة من بعيد.. ساسى وساديو مانى فرسان الرهان بموقعة "الدفاع الجوى".. وعقدة المربع الذهبى تطارد كتيبة سيسيه

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة