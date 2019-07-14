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لعبة قمار تقود أصحابها للسجن والغرامة فى دبى

الأحد، 14 يوليه 2019 05:33 م
لعبة قمار تقود أصحابها للسجن والغرامة فى دبى القمار
كتبت: إسراء أحمد فؤاد

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قضت محكمة الجنايات في دبي، بالحبس سنة مع الإبعاد وغرامة 100 ألف درهم، بحق 3 زائرين من جنسية دولة آسيوية، أُدينوا باقتراف جناية تنظيم لعبة قمار فى مكان عام ومفتوح للجمهور، إذ لعبوا فى طريق عام، مقابل حصول الفائز منهم على مبلغ مالى.

 

وبحسب صحيفة الإمارات اليوم، أفادت تحقيقات النيابة العامة فى دبى، بأن دورية شرطية ضبطت المتهمين، وهم يلعبون القمار فى الطريق، وكانوا يحفزون الجمهور على دفع مبالغ مالية للمراهنة على لعبة الورق "الكوتشينة" وتبين أن جميع المراهنين من الجمهور كانوا يخسرون أموالهم لأن المدانين كانوا يغشون فى اللعبة لصالحهم، وجنوا من وراء ذلك مبلغ 500 درهم.

 

واعترف المدانون الثلاثة فى تحقيقات النيابة بارتكابهم جناية تنظيم لعبة من ألعاب القمار فى مكان عام أمام الجمهور.

دبى

لعبة قمار

سجن

غرامة

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