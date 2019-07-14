كنائس منفلوط تحتفل بتجليس الأنبا ثاؤفيلس أسقف الإيبراشية الجديد

كتبت سارة علام

احتفلت إيبارشية منفلوط أمس باستقبال أسقفها الجديد الأنبا ثاؤفيلس الذى تم تجليسه على كرسى الإيبارشية بيد البابا تواضروس الشهر الماضى

وأقيم حفل التجليس بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة منفلوط (مقر المطرانية)، حيث استقبلت فرق الكشافة نيافة الأنبا ثاؤفيلس، لدى وصوله بموسيقاها، وسار الموكب الكشفى فى الأمام، بالاشتراك مع مئة من أطفال الإيبارشية الذين حملوا باقات الورود احتفاءًا بأسقفهم الجديد.

وبدأت عقب دخول الموكب إلى الكنيسة صلاة العشية، وطقس التجليس، ثم ألقى نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والنائب البابوي السابق للإيبارشية، كلمة تلتها كلمة محافظ أسيوط ثم عدة كلمات لبعض من أحبار الكنيسة المشاركين في التجليس، وفي الختام ألقى نيافة الأنبا ثاوفيلس كلمته.

شارك في طقس التجليس من أحبار الكنيسة، كلاً الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، والأنبا اندراوس مطران أبوتيج وصدفا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح بالإضافة لـ22 أسقف آخر.