سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 05:43 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية تقارير مصرية

كنائس منفلوط تحتفل بتجليس الأنبا ثاؤفيلس أسقف الإيبراشية الجديد

الأحد، 14 يوليه 2019 05:15 م
كنائس منفلوط تحتفل بتجليس الأنبا ثاؤفيلس أسقف الإيبراشية الجديد كنائس مصرية - أرشيفية
كتبت سارة علام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
احتفلت إيبارشية منفلوط أمس باستقبال أسقفها الجديد الأنبا ثاؤفيلس الذى تم تجليسه على كرسى الإيبارشية  بيد البابا تواضروس الشهر الماضى 
 
وأقيم حفل التجليس بكنيسة الشهيد مارجرجس بمدينة منفلوط (مقر المطرانية)، حيث استقبلت فرق الكشافة نيافة الأنبا ثاؤفيلس، لدى وصوله بموسيقاها، وسار الموكب الكشفى فى الأمام، بالاشتراك مع مئة من أطفال الإيبارشية الذين حملوا باقات الورود احتفاءًا بأسقفهم الجديد.
 
وبدأت عقب دخول الموكب إلى الكنيسة صلاة العشية، وطقس التجليس، ثم ألقى نيافة الأنبا يوأنس أسقف أسيوط والنائب البابوي السابق للإيبارشية، كلمة تلتها كلمة محافظ أسيوط ثم عدة كلمات لبعض من أحبار الكنيسة المشاركين في التجليس، وفي الختام ألقى نيافة الأنبا ثاوفيلس كلمته.
 
شارك في طقس التجليس من أحبار الكنيسة، كلاً الأنبا بساده مطران إخميم وساقلته، والأنبا اندراوس مطران أبوتيج وصدفا، والأنبا مرقس مطران شبرا الخيمة والأنبا لوكاس أسقف أبنوب والفتح بالإضافة لـ22 أسقف آخر.
 
 

انبا ثاؤفيلوس

ايبراشية منفلوط

الكنيسة

اسقف منفلوط

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

بعد نجاحهم فى الثانوية العامة.. أسقف الشرقية يهنئ الطلبة بمنازلهم

الأحد، 14 يوليه 2019 03:09 ص

رئيس الطائفة الإنجيلية ينصب قسًا جديدًا بكنيسة الشرابية

السبت، 13 يوليه 2019 03:22 م

15 عامًا على انطلاق مهرجان الكرازة القبطى.. مسابقات فنية ورياضية وثقافية تُدخل الشباب أسوار الكنيسة فى الإجازة الصيفية.. أسقفية الشباب أخرجت أجيالا من الخدام والقساوسة وعزلت آخرين عن المجال العام

السبت، 13 يوليه 2019 06:00 ص

لخدمة المجتمع.. قافلة طبية للكنيسة الكاثوليكية بشبرا الخيمة

الجمعة، 12 يوليه 2019 11:58 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً

خبير قانونى .. R. Kelly يواجه تهما عقوبتها الحبس 15 عاماً

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

شاهد.. توافد جماهير الجزائر على القاهرة لحضور مباراة نيجيريا

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

فتح باب التظلمات على نتيجة الثانوية الأزهرية الأربعاء المقبل لمدة شهر

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

قبل ماتفرح بشكلك العجوز.. تقارير تؤكد: face app يسرق بياناتك

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

تعرف على الفئة العمرية المطلوبة للالتحاق بكلية الشرطة هذا العام

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

مصر تحصد ذهبيتين فى البطولة الأفريقية للكاراتيه ببتسوانا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

شاهد.. حسين الشحات فى مغامرة بحرية بإسبانيا

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

بدء مؤتمر بمشيخة الأزهر للإعلان عن نتيجة الثانوية الأزهرية 2019

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

موجز1.. مؤشرات تنسيق 2019.. 95% للطب و90% للأسنان بالجامعات الخاصة

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

التعليم: حاصرنا لجان "ولاد الأكابر" بامتحانات الثانوية بكاميرات وملاحظين

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة