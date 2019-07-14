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فيديو.. متحدث النواب الليبى: نشكر شعب مصر وقيادتها.. وسنعقد جلسات للتوافق

الأحد، 14 يوليه 2019 12:56 ص
فيديو.. متحدث النواب الليبى: نشكر شعب مصر وقيادتها.. وسنعقد جلسات للتوافق عبد الله بليحق المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى
كتب عامر مصطفى

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تقدم عبد الله بليحق، المتحدث الرسمى باسم مجلس النواب الليبى، بجزيل الشكر للشعب المصرى، والقيادة السياسية المصرية، وكذلك مجلس النواب المصرى، على الدعوة الكريمة التى تأتى ضمن حرص مصر على أمن واستقرار ليبيا، وإنهاء الأزمة السياسة الحالية.

وتابع بليحق، خلال تقرير بثه برنامج كل يوم، تقديم الإعلامى وائل الإبراشى، أن 80 نائباً ليبياً حضروا من كافة مدن ليبيا شرقاً وغرباً، جنوباً وشمالاً، موضحاً أن البداية بمجلس النواب المصرى للتأكيد على شرعية المجلس الليبى من قبل النواب المصريين كممثل وحيد للشعب الليبى.

 

وأشار المتحدث باسم المجلس الليببى، إلى تأكيد النواب المصريين على تقديم كامل الدعم لليبيا فى كافة المجالات لتحقيق الأمن والاستقرار، لأن أمن ليبيا من أمن مصر ومصالحنا مشتركة وعلاقتنا التاريخية قديمة وتربط الشعبين علاقات وطيدة.

 

وأردف عبد الله بليحق، إلى أنه سوف تنعقد عدد من الاجتماعات برعاية مصرية من أجل الوصول إلى توافق يحقق من يصبو إليها الشعب الليبى لإنهاء الانقسام وتحقيق الأمن والاستقرار ومساعدتها فى الأزمة الحالية.


عبد الله بليحق

مجلس النواب الليبى

الوفد الليبى

البرلمان

اخبار ليبيا

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