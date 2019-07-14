فيديو.. الزراعة تكشف تفاصيل زراعة 5 آلاف فدان من البنجر بإنتاجية 21 ألف طن

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور محمد القرش، المتحدث الرسمي باسم وزارة الزراعة، إن نجاح مشروع زراعة البنجر في غرب غرب المنيا، دفع الكثير من المستثمرين لضخ استثماراتهم في هذه المنطقة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، في برنامج «صالة التحرير» على قناة صدى البلد: «وصل حجم الاستثمار في هذه المنطقة إلى 12 مليارا، ونطبق الميكنة الحديث في زراعة البنجر ما دفع الكثير من الشركات للدخول في شراكة معنا».

وأوضح متحدث الزراعة، أنه تم التخطيط لزراعة 5 آلاف فدان من البنجر في غرب المنيا خلال الموسم المقبل، بدءً من شهر أكتوبر، بإنتاجية 21 ألف طن، مشيرا إلى أن ذلك يسهم في تغطية احتياجات مصانع السكر من البنجر، كما يساعد في سد الفجوة بين الإنتاج المحلي والواردات.