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فى الصيف.. كيف تحمى طفلك من نزلات البرد؟

الأحد، 14 يوليه 2019 07:09 ص
فى الصيف.. كيف تحمى طفلك من نزلات البرد؟
كتبت فاطمة ياسر

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يصاب الكثير من الأطفال خلال فصل الصيف بنزلات البرد أو الأنفلونزا الشديدة، وهذا الأمر يتسبب فى الكثير من المضاعفات له كطفل، ويرجع السبب الرئيسى لهذا الأمر هو لعب الطفل كثيرا وتعرضه للعرق الشديد، ثم الجلوس فى الهواء أو التكيف.

ولذا خلال الأسطر القادمة سنتعرف على أفضل النصائح الهامة التى يجب اتباعها لحماية الأطفال من نزلات البرد، وذلك وفقا لموقع "HEALTHLINE".

-على الأم عدم نوم الطفل فى الغرف المكيفة لأن هذا الأمر يتسبب فى الكثير من المشاكل الصحية لهم على المدى البعيد.

-لتقوية الجهاز المناعى لديه على الأم الاهتمام بنوعية الطعام المتناول، والإكثار من الخضروات والفواكه، لأنها تعمل على تقوية الجهاز المناعى.

-الاستحمام فور استيقاظ الطفل يعد من النصائح الهامة جدا لصحته.

-الاكثار من تناوله للمشروبات الدافئة الخاصة للحفاظ على صحة الجهاز المناعى، كالينسون.

-هل تعلم أن تناوله للماء بكميات كبيرة يوميا يعمل على تقوية الجهاز المناعى فى الجسم، ولذا اكثرى منها.

 

 


نزلات البرد عند الاطفال

طرق لحماية الطفل من نزلات البرد

نزلات البرد في الصيف لدي الاطفال

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