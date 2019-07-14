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فورين بوليسى: بومبيو يخطط لتقليص العاملين السفارة الأمريكية فى بغداد

الأحد، 14 يوليه 2019 04:23 م
فورين بوليسى: بومبيو يخطط لتقليص العاملين السفارة الأمريكية فى بغداد بومبيو
كتبت ريم عبد الحميد

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قالت مجلة "فورين بوليسى" الأمريكية إن وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو يخطط ، لتقليص عدد البعثة الأمريكية فى سفارة واشنطن ببغداد ، وبحسب تصريحات لمسؤلين ،  أنه فى مايو الماضى أمر بومبيو  ، بإخلاء جزئى للدبلوماسيين من السفارة الأمريكية فى العراق فى ظل تصاعد التوترات مع إيران. والآن، فإن عدد من مسئولى الخارجية الأمريكية يقولون إنهم يتلقون أوامر بأن تقليص عدد العاملين بالسفارة سيصبح دائم بشكل فعال، وهى خطوة يمكن أن  يترك السفارة الأمريكية دون فريق كاف لتولى المهام المهمة مثل مواجهة إيران على الجبهة الدبلوماسية، كما أنه يحاصر على المدى القصير المئات من الدبلوماسيين فى منطقة واشنطن ويجعلهم بدون سفارة يعودون إليها.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ،  إن هذا التوصيف للانسحاب غير دقيق. وقال إنه لم يتم اتخاذ قرار بشأن مستوى العاملين الدائم، لكن يجرى مراجعة الأمر ،  غير أن ثلاثة مسئولين آخرين بالخارجية، رفضوا الكشف عن هويتم  ، قالوا إن مستوى العاملين فى سفارة بغداد الذى تم التوصل إليه بعد عملية الإخلاء فى مايو الماضى يتم التعامل معه على أنه سقف دائم لموظفى الخارجية فى العراق.

 

 


السفارة الامريكية ببغداد

مايك بومبيو

الخارجية الامريكية

ايران

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