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فرنسا تحذر من خطر الانزلاق إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران

الأحد، 14 يوليه 2019 12:41 م
فرنسا تحذر من خطر الانزلاق إلى حرب بين الولايات المتحدة وإيران وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان
(رويترز)

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قال وزير الخارجية الفرنسى جان إيف لو دريان إن انتهاك ايران لقيود تخصيب اليورانيوم بعد انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاق النووي المبرم بين القوى الدولية وطهران "رد فعل سيء... لقرار سيء"، ويثير مخاوف من الانزلاق إلى حرب.

وتصاعدت التوترات مع اتهام واشنطن لإيران بالمسؤولية عن عدة هجمات على ناقلات نفط وكذلك إسقاط طهران لطائرة استطلاع مسيرة أمريكية. وقد دفع ذلك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإصدار الأمر بشن ضربات جوية قبل أن يتراجع عن قراره في آخر لحظة قبل انطلاق الهجوم.

وسحب ترامب بلاده العام الماضي من الاتفاق المبرم عام 2015 بين إيران والقوى الدولية لتقييد برنامجها النووي، مما أثار استياء باقي الموقعين على الاتفاق وهم فرنسا وبريطانيا وألمانيا وروسيا والصين.

وشددت واشطن العقوبات منذ ذلك الحين بهدف وقف صادرات إيران النفطية ومكاسب أخرى حصلت عليها طهران بفضل الاتفاق النووي.

وردت طهران على ذلك بتجاوز القيود المنصوص عليها فيما يتعلق بتخصيب اليورانيوم والتهديد بإعادة تشغيل أجهزة الطرد المركزي المتوقفة ورفع مستوى التخصيب لدرجة نقاء أعلى من الدرجة الكافية لتوليد الكهرباء.

وقال لو دريان للصحفيين ردا على سؤال حول خطر اندلاع حرب أوسع نطاقا في الشرق الأوسط "الوضع خطير. تصاعد التوترات قد يؤدي إلى وقوع حوادث".

وأضاف "حقيقة أن إيران قررت التراجع عن بعض التزاماتها المتعلقة بالانتشار النووي مبعث قلق إضافي. أنه قرار سيء ورد فعل سيء لقرار سيء آخر، وهو الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي قبل عام".

 


فرنسا

ايران

امريكا

الاتفاق النووى

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