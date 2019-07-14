سوبر كورة
Ads
الإثنين، 15 يوليه 2019 07:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم
الرئيسية أخبار المحافظات

فحص 3 مليون و 775 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالشرقية

الأحد، 14 يوليه 2019 10:50 م
فحص 3 مليون و 775 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالشرقية الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة
الشرقية - إيمان مهنى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نفذت  مديرية الصحة بالشرقية ،بإشراف  الدكتور هشام شوقي مسعود  ،وكيل الوزارة ، إجراء المسح الطبي لـ 3 مليون ، 775 ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية حملة 100 مليون صحة ضمن المرحلة الثالثة خلال الفترة من أول مارس الماضي وحتي الآن مواطن بنسبة تغطية بلغت 90% بالمحافظة ، كما تم صرف علاج للأمراض غير السارية لعدد 47 ألف و858  حالة ، وصرف علاج الفيروسات الكبدية لعدد 117 الف و527 مواطن بالمحافظة بمعدل جرعة أولي 52524 ، جرعة ثانية 39975 ، جرعة ثالثة 25028  .

كانت خصصت مديرية الصحة منذ انطلاق الحملة ، 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة لتصل للمواطنين في منازلهم و في أماكن عملهم وتنتشر في دورالعبادة و مراكز الشباب.
 
تستهدف الحملة إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و 259 ألف و931 مواطن من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " ضغط – سكر – سمنة.  وصرف العلاج بالمجان للمصابين.
 
 
 

الشرقية

صحة الشرقية

حملة مليون صحة

فيرس سى

الامراض الساريه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

مصرع 4 وإصابة 8 فى احتفالات الجزائريين بولاية جيجل بالتأهل لنهائى الكان

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

تعرف على سبب الالتهابات الجلدية خلال فترة الحج وكيفة الوقاية منها

جول مورنينج .. "توريس" يسجل هدف قاتل لتشيلسي أمام برشلونة

جول مورنينج .. "توريس" يسجل هدف قاتل لتشيلسي أمام برشلونة

التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019

التجارة: 126% ارتفاعا فى صادرات مصر للأردن خلال يناير- إبريل 2019

لطلاب الثانوية.. كل ما تحتاج معرفته عن قواعد التوزيع الجغرافى وطريقة احتسابه

لطلاب الثانوية.. كل ما تحتاج معرفته عن قواعد التوزيع الجغرافى وطريقة احتسابه

"حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت".. الإخوان يشكلون عبئا على الدول التى تؤويهم.. رعب يسيطر على أفراد الجماعة الإرهابية بعد تغير مواقف من يعولونهم.. والتمسك بالتسهيلات الكندية لاستضافة العناصر يجسد "عشم إبليس"

"حتى ضاقت عليهم الأرض بما رحبت".. الإخوان يشكلون عبئا على الدول التى تؤويهم.. رعب يسيطر على أفراد الجماعة الإرهابية بعد تغير مواقف من يعولونهم.. والتمسك بالتسهيلات الكندية لاستضافة العناصر يجسد "عشم إبليس"

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية طرفي النهائي من مجموعة واحدة

للمرة الثامنة في تاريخ كأس الأمم الإفريقية طرفي النهائي من مجموعة واحدة

صراع مانشستر سيتي وليفربول ينتقل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

صراع مانشستر سيتي وليفربول ينتقل لنهائي كأس الأمم الإفريقية

مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

مجلس الدولة يتسلم قانون "ممارسة العمل الأهلى" لمراجعته بعد موافقة "النواب"

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

الكلب الحريف رزق.. شاهد لمسة واحدة فى الهواء ومربعات كروية شيقة بمشاركة كلب

التموين تعلن صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

التموين تعلن صرف 60 % من مقررات شهر يوليو لأصحاب البطاقات حتى الآن

ثمن سيارة نجمة هوليوود إليزابيث تايلور قد يصل 7 مليون دولار.. أعرف تاريخها

ثمن سيارة نجمة هوليوود إليزابيث تايلور قد يصل 7 مليون دولار.. أعرف تاريخها

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة