فحص 3 مليون و 775 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالشرقية

نفذت مديرية الصحة بالشرقية ،بإشراف الدكتور هشام شوقي مسعود ،وكيل الوزارة ، إجراء المسح الطبي لـ 3 مليون ، 775 ألف مواطن بالمبادرة الرئاسية للقضاء علي فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية حملة 100 مليون صحة ضمن المرحلة الثالثة خلال الفترة من أول مارس الماضي وحتي الآن مواطن بنسبة تغطية بلغت 90% بالمحافظة ، كما تم صرف علاج للأمراض غير السارية لعدد 47 ألف و858 حالة ، وصرف علاج الفيروسات الكبدية لعدد 117 الف و527 مواطن بالمحافظة بمعدل جرعة أولي 52524 ، جرعة ثانية 39975 ، جرعة ثالثة 25028 .
فحص 3 مليون و 775 ألف مواطن ضمن مبادرة "100 مليون صحة" بالشرقيةالأحد، 14 يوليه 2019 10:50 م
الدكتور هشام شوقى مسعود وكيل وزارة الصحة
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كانت خصصت مديرية الصحة منذ انطلاق الحملة ، 1365 فرقة طبية منها 682 فرقة ثابتة و 683 فرقة متحركة لتصل للمواطنين في منازلهم و في أماكن عملهم وتنتشر في دورالعبادة و مراكز الشباب.
تستهدف الحملة إجراء المسح الطبي على 4 ملايين و 259 ألف و931 مواطن من الجنسين بداية من سن 18 عاماً للقضاء على فيروس سي والكشف عن الأمراض غير السارية " ضغط – سكر – سمنة. وصرف العلاج بالمجان للمصابين.
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