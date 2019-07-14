عمومية الشركة القابضة للطرق والكبارى تطالب بالاستغلال الأمثل لأراضيها

كتب ــ رضا حبيشى

عُقدت الجمعية العمومية العادية للشركة القابضة لمشروعات الطرق والكبارى والنقل البرى، لمناقشة نتائج أعمال الشركة عن العام المنتهى فى 30 يونيو 2018، من خلال القوائم المالية وقائمة الدخل عن العام المالى (2018/ 2017 ).

وأكدت الجمعية العمومية للشركة القابضة على تقديم كل الدعم للنهوض بالشركة القابضة والشركات التابعة لها، مع ضرورة تنفيذ مشروعات الطرق والكباري ومحاور النيل التى تندرج بخطة الشركة والشركات التابعة لها، والانتهاء منها فى التوقيتات المحددة طبقا للمواصفات القياسية وتخفيض مجالس الإدارات للشركات للحد الأدنى.

وطالبت الجمعية العمويمة بالاستغلال الأمثل للأراضي التابعة للشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها من أجل زيادة العوائد المادية لتلك الشركات، وضرورة الاستمرار في الدخول في تنفيذ مشروعات بقطاعات أخرى إلى جانب مشروعات قطاع الطرق والكباري، والمشاركة في تنفيذ مشروعات البنية التحتية في قطاعات أخرى بالدولة، مع التدعيم المستمر للشركات بأحدث المعدات والأجهزة والتأهيل والتدريب المستمر للمهندسين والفنيين بها، بالإضافة إلى الصيانة الدائمة والمستمرة للمعدات والأجهزة الحالية بالشركة القابضة والشركات الأربع التابعة لها.