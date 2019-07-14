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ضبط 4097 هاربا من أحكام وتحصيل 125036 غرامات فى حملة أمنية بالغربية

الأحد، 14 يوليه 2019 02:12 م
ضبط 4097 هاربا من أحكام وتحصيل 125036 غرامات فى حملة أمنية بالغربية حمله امنيه -ارشيفية
الغربية ــ عادل ضرة

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شنت مديرية أمن الغربية، حملة أمنية مكبرة بنطاق المراكز والأقسام، لضبط الخارجين على القانون والهاربين من أحكام، ضمت ضباط تنفيذ الأحكام، العميد وائل الصيرفى رئيس قسم تنفيذ الأحكام بالمديرية، والنقيب محمد النجار بالتنسيق مع الأمن العام والأمن المركزى، قادها اللواء السعيد شكرى مدير المباحث الجنائية، والعميد إيهاب عطية رئيس مباحث المديرية، تحت إشراف اللواء طارق حسونة مدير الأمن.
 
أسفرت جهود الحملة المكبرة، عن ضبط 4097 متهما، منهم 1131 حكما جزئيا، و 145 حكم مستأنف، و 2774 حكم غرامات، 41 حكم مخالفات، وضبط 6 متهمين هاربين من جناية كما تم تحصيل 125 ألفا 036 جنيهات غرامات، تم إيداع المبلغ خزينة المحكمة، وإحالة المتهمين للنيابة العامة.
 

مدير امن الغربية

مدير المباحث الجنائية

حملة تنفيذ الأحكام

النيابة العامة

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