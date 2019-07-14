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ضبط 13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص خلال حملات أمنية فى قنا

الأحد، 14 يوليه 2019 11:41 ص
ضبط 13 متهما بحوزتهم أسلحة نارية بدون ترخيص خلال حملات أمنية فى قنا حملة أمنية - أرشيفية
قنا - وائل محمد

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تمكنت مديرية أمن قنا، من شن حملة أمنية، استهدفت ضبط حائزى الأسلحة النارية غير المرخصة، بحوزة الخارجين على القانون، والتى تستخدم فى ارتكاب أعمال الثأر والدفاع بعدد من مراكز المحافظة.

 

كان اللواء مجدى القاضى مدير أمن قنا تلقى إخطارًا يفيد تمكن رجال المباحث من ضبط 13 متهم، بحوزتهم أسلحة نارية إلى وخرطوش محلية الصنع، وطبنجة، وعدد من الطلقات النارية بدون ترخيص، وبمواجهة المتهمين المضبوطين، اعترفوا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع، فتم اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاههم، وإحالتهم إلى النيابات المختصة للتحقيق.


حملات امنية

اسلحة نارية

مديرية امن قنا

محافظة قنا

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