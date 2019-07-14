ضبط 11 طن بنزبن وسولار مخبأة خلف محطة وقود ببنى سويف

بنى سويف ــ أيمن لطفى

ضبطت مباحث التموين ببنى سويف بالتنسيق مع مديرية التموين كميات كبيرة من الوقود مخبأة خلف محطة وقود شمال بنى سويف .

وتابعت حملة يقودها المقدم محمد محفوظ رئيس مباحث التموين، والمهندس عصمت حسن مدير عام التموين، وأحمد دياب مدير الرقابة التموينية، محطة وقود بمركز الواسطى شمال المحافظة، وتبين وجود سيارات فنطاس بها 11 طنا من البنزين والسولار مخبأة خلفها، بهدف عدم ترصيد تلك الكميات فى الدفاتر، وبيعها بأسعار مرتفعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأحيل إلى النيابة لمباشرة التحقيق .