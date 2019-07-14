ضبط وإحضار لـ 4 متهنين بالاستيلاء على 3 ملايين جنيه بزعم توظيفها فى المكياج

كتبت أمنية الموجى

أمرت نيابة الشئون المالية والتجارية، بضبط وإحضار 4 متهمين للمثول للتحقيق في قيامهم بالاستيلاء على مبلغ 3 ملايين جنيه من المواطنين، بزعم توظيفها في لهم فى فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية، مقابل أرباح شهرية بالمخالفة للقانون .

وكشفت التحريات الأمنية، أن المتهمين اشتركوا فى الاستيلاء مبالغ مالية بلغت قيمتها نحو ( 3,000,000) مليون جنيه بقصد توظيفها توظيفها وإستثمارها لهم فى مجال مستحضرات التجميل وتعبئة وتغليف المواد الغذائية مقابل حصولهم على أرباح شهرية، إلا أنه لم يلتزم بما وعد به ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها،، وأن أحد المتهمين مالك شركة للإستثمار وإدارة المشروعات تلقى مبالغ مالية منه ضحاياه بلغ إجماليها ثلاثة ملايين جنيه، وان أحد المتهمين محبوس على ذمة قضية "نصب".