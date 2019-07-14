ضبط مسجل خطر وبحوزته 6 كجم من البانجو بالدقهلية

الدقهلية – سارة الباز

تمكنت الأجهزة الأمنية بالدقهلية، من ضبط وإحضار مسجل خطر، وبحوزته 6 كيلو جرامات من نبات البانجو المخدر، وسلاح أبيض، وذلك قبل التصرف والإتجار بها .

وكان اللواء محمد حجي ، مدير أمن الدقهلية، تلقى إخطاراً من مركز شربين، يفيد بتمكن وحدة مباحث المركز بقيادة المقدم محمد الأرضى، رئيس مباحث المركز من ضبط وإحضار " سالم . ع . م" من مواليد 1965 م ، عاطل، ومقيم بكفر الترعة القديم التابع لمركز شربين، مسجل شقى خطر فئة " ب " مخدرات، وبحوزته لفافة كبيرة الحجم محزمة بلاصق تحتوى على 6 كيلو جرام من نبات البانجو المخدر، تم تجهيزها للإتجار بها، بالإضافة إلى سلاح أبيض عبارة عن مطواة ، و 214 جنيها .

تم تحرير محضر بتفاصيل الضبط، واتخاذ كافة الإجرءات القانونية اللازمة .