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ضبط صاحب مركز صيانة غير مرخص بعين شمس لتجميعه أجهزة ألعاب إلكترونية مستعملة

الأحد، 14 يوليه 2019 11:48 ص
ضبط صاحب مركز صيانة غير مرخص بعين شمس لتجميعه أجهزة ألعاب إلكترونية مستعملة ألعاب إلكترونية-أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد

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نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، فى ضبط مسئول مركز صيانة غير مرخص لقيامه بتجميع أجهزة ألعاب إلكترونية، مستعملة وإعادة تجديدها وطرحها لجمهور المستهلكين بعين شمس، وحرر محضر بالواقعة. 
    
 وتمكن ضباط مباحث التموين، برئاسة العميد محمد رجائي مدير الإدارة، من  ضبط صاحب مركز إلكترونيات وصيانة - كائن بشارع الأزهر دائرة قسم شرطة الموسكى - مقيم بدائرة قسم شرطة عين شمس)، لقيامه بإدارة المركز بدون ترخيص وتجميع أجهزة ألعاب إلكترونية "بلاى إستيشن" المستعملة، وتصنيع غطاء خارجى جديد لها خارج البلاد "بإحدى الدول الأجنبية" يحمل إحدى الماركات العالمية، وقيامه بإعادة تجميعها ووضعها داخل كراتين تحمل ذات الماركة مماثلة للكراتين الأصلية بقصد طرحها بالأسواق ، لتحقيق أرباح غير مشروعة.
 
وعُثر بداخل المركز على ( 400 ) غطاء بلاى إستيشن، ( 2600 ) بوردة بلاى إستيشن،( 1000 ) سى دى روم، (500) كرتونه فارغة مدون عليها الماركة العالمية المشار إليها وجميع المضبوطات مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وأمر إللواء أشرف الجندى مدير مباحث العاصمة بتحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة.
 
 

مباحث القاهرة

محل الكترونيات

عين شمس

العاب الكترونية

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