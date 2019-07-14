ضبط أسلحة نارية ومواد مخدرة بحوزة عاطلين بكفر الشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

تمكنت حملة مديرية أمن كفر الشيخ بإشراف اللواء فريد مصطفى، مساعد الوزير لأمن كفرالشيخ، واللواء محمد عمار مدير إدارة البحث الجنائى من ضبط 6 أسلحة نارية "2 طبنجة، 2 بندقية آلية،2 فرد خرطوش، و14 طلقة"، كما تم ضبط 500 جرام حشيش، و450 جرام هيروين، بحوزة عاطلين بكفر الشيخ.

وألقى القبض على "س.ع.م" 31 سنة، عاطل ومقيم سد خميس، مركز سيدى سالم، سبق اتهامه فى قضيتين "سلاح بدون ترخيص، مخدرات"، وبحوزته طبنجة بقصد الدفاع، و65 جراما لمخدر الهيروين، وتحرر المحضر 23145/2019 جنايات مركز سيدى سالم.

وتم ضبط "ص.ص.ص" 31 سنة، عامل ومقيم الحلافى، مركز كفر الشيخ، وبحوزته فرد خرطوش عيار 12 بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 8239/ 2019 جنايات مركز كفرالشيخ، وضبط "م.م.ا "40 سنة، عاطل ومقيم سيدى غازى، مركز كفرالشيخ، سبق اتهامه فى 6 قضايا "مشاجرة وضرب، سلاح بدون ترخيص، سرقة بالإكراه، مخدرات" وبحوزته بندقية آلية و10طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع، تحرر المحضر 265/ 2019جنايات أ د ط مركز كفرالشيخ.

كما أسفرت الحملة عن ضبط " م.س.ع "28سنة ، عاطل ومقيم قسم بيلا، وبحوزته طبنجة بقصد الدفاع، و28 جراما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 2334/ 2019 جنايات قسم بيلا، وضبط "ا.م.م"35 سنة، عامل ومقيم القرية الثانية مركز مطوبس، وبحوزته بندقية خرطوش عيار 2مم، وطلقة من ذات العيار بقصد الدفاع، وتحرر المحضر 431/ 2019 جنايات أ د ط مركز مطوبس، وضبط "ع.ا.ا " 30 سنة، قهوجى ومقيم الجرايدة مركز بيلا، وبحوزته فرد خرطوش، و3 طلقات من ذات العيار بقصد الدفاع، و30 جراما لمخدر الهيروين بقصد الاتجار، وتحرر المحضر 5671/ 2019جنايات مركز بيلا.