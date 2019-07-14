صور..محافظ مطروح يتفقد شاطئ وحمام كليوباترا والمصطافين يشيدون بأعمال التطوير

مطروح – حسن مشالي

أشاد المصطافين ورواد منطقة شاطئ وحمام كليوباترا، خلال الجولة التفقدية للواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، بأعمال التطوير للمنطقة هذا العام، لتكون منطقة جذب سياحي حضارية.

وتفقد محافظ مطروح، تمثال كليوباترا وبوابة الدخول الإلكترونية وممشى مدخل شاطئ الحمام، وأعمال التطوير المختلفة والإضاءة والكافيتريات والمظلات، والجسر الزجاجى الموصل لحمام كليوباترا بطول 68 م والذى شهد إقبالا كثيفاً بعد أعمال التطوير.

وأكد محافظ مطروح، أنه نظرا للإقبال الكثيف من المواطنين والمصطافين لزيارة منطقة شاطئ حمام كليوباترا السياحى، تم التنسيق والموافقة على فتح المزار حتى الساعة الثانية عشر مساءا بدلاً من العاشرة مساء.