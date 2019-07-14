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صور.. محافظ مطروح يتفقد استعدادات افتتاح مركز علاج الإدمان

الأحد، 14 يوليه 2019 06:45 م
صور.. محافظ مطروح يتفقد استعدادات افتتاح مركز علاج الإدمان جانب من الجولة
مطروح – حسن مشالي

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تفقد اللواء مجدى الغرابلى محافظ مطروح، يرافقه الدكتور عمرو عثمان مدير صندوق مكافحة وعلاج الإدمان مساعد وزيرة التضامن الاجتماعى، أحمد خير وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بمطروح، اليوم الأحد، مركز علاج الإدمان بطريق القصر بمرسى مطروح، استعدادا لافتتاحه الأسبوع المقبل.

ويعد مركز التأهيل والعلاج النفسى، فريد من نوعه على مستوى الجمهورية، لعلاج حالات الإدمان مع استقبال وعلاج جميع الحالات من جميع أنحاء الجمهورية، ويقع على مساحة 7 آلاف متر ويضم 27 شاليه، بالإضافة إلى مبنى إدارى ومطعم ومركز كمبيوتر ومكتبه وقاعة اجتماعات وملعب كرة قدم وصالة رياضية تضم أحدث الأجهزة على احدث مستوى رياضى وغيرها.

وتابع محافظ مطروح، أعمال إنهاء فرش الأثاث وتجهيز القاعات وجميع المنشآت بالمركز وتمهيد الطرق وأعمال الإنارة والدهانات وأعمال النظافة.

رافق محافظ مطروح، خلال الجولة المهندس أحمد الإسكندرانى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح والعميد أحمد على وكيل وزارة الإسكان وعدد من مديرى المديريات والإدارات.

وفى سياق آخر، تفقد محافظ مطروح، أعمال تطوير شاطئ الغرام، والتى بلغت نسبة تنفيذها أكثر من 70 %، والمقرر الانتهاء منها نهاية الشهر الجارى، وتشمل إقامة مسرح شاطئ وتمثال للفنانة ليلى مراد ومحلات وكافيتريات، وساحة انتظار سيارات وغيرها.

ووجه محافظ مطروح بسرعة إنهاء الأعمال فى التوقيتات المحددة، مع دهان وتجميل الطريق من شاطئ حمام كليوباترا حتى شاطئ الغرام، وتكثيف أعمال النظافة والتخطيط المرورى للطريق وإزالة جميع اللافتات غير المناسبة، وتحذير جميع المنشآت السياحية على جانب الطريق، من التخلص من القمامة على جانب الطريق وتحرير المحاضر اللازمة والغرامات، فى حال عدم الالتزام، مع مراجعة إدارة المواقف والمرور لموقف انتظار السيارات بالشاطئ وتيسير الحركة المرورية، ومنع أى استغلال للمصطافين أو تحصيل مبالغ غير الكارتة المقررة لدخول الشاطئ.

رافق محافظ مطروح، خلال الجولة، العميد احمد على وكيل وزارة الإسكان بمطروح، والمهندس أحمد الإسكندرانى رئيس مركز ومدينة مرسى مطروح، ومسئولى الإدارات والمديريات المعنية.

كما شدد محافظ مطروح، على سرعة إزالة كافة الإشغالات والتعديات على كورنيش مدينة مرسى مطروح، ومراجعة كافة التراخيص ووجه لمجلس المدينة وإدارة السياحة والشواطئ بمراجعة كافة التراخيص، على طول الكورنيش والممشى السفلى ومنع أية حالة تعدى وإزالة الإشغالات والتعديات وإلغاء التراخيص غير الملتزمة بالحفاظ على المظهر الحضارى للشاطئ ومنع التجاوزات والسلوكيات سلبية.

وشدد محافظ مطروح، على تكثيف المرور والمتابعة الدورية لأعمال النظافة ومراجعة كافة توصيلات الكهرباء ومراجعة إنهاء أعمال تطوير الممشى.

 كما وجه اللواء مجدى الغرابلى، بسرعة إنهاء أعمال تطوير مسرح الشاطئ وإزالة الإشغالات على جانبيه، مع مقترح إقامة معرض للكتاب بجانب المسرح.

 

 
 
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مرسى مطروح

مركز علاج الادمان

التضامن الاجتماعي

التاهيل والعلاج النفسي

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