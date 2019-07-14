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صور.. سقوط أمطار غزيرة فى ولاية لويزيانا الأمريكية مع وصول العاصفة بارى

الأحد، 14 يوليه 2019 09:49 م
صور.. سقوط أمطار غزيرة فى ولاية لويزيانا الأمريكية مع وصول العاصفة بارى سقوط أمطار غزيرة فى ولاية لويزيانا
نيو أورليانز (رويترز)

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توغلت العاصفة المدارية بارى فى شمال غرب ولاية لويزيانا الأمريكية، اليوم الأحد، لتنذر بهبوب أعاصير وسقوط ما يصل إلى 38 سنتيمترا من الأمطار فى بعض المناطق مما سيتسبب فى فيضانات تهدد الحياة على طول نهر مسيسبي.

 

ووصلت العاصفة بارى إلى اليابسة كإعصار من الفئة الأولى يوم السبت ثم سرعان ما ضعفت إلى عاصفة مدارية وهى الآن على بعد 85 كيلومترا بين الجنوب والجنوب الشرقى من مدينة شريفبورت وبلغت أقصى سرعة للرياح فيها 65 كيلومترا فى الساعة صباح اليوم الأحد.

 

وقالت هيئة الأرصاد الجوية الأمريكية إن من المتوقع سقوط ما يصل إلى 38 سنتيمترا من الأمطار فى بعض أجزاء جنوب ووسط لويزيانا اليوم الأحد.

 

من ناحية أخرى ذكر مكتب السلامة والإنفاذ البيئى فى الولايات المتحدة اليوم الأحد أن إنتاج النفط الخام فى المناطق الأمريكية بخليج المكسيك هبط بنحو 73 بالمئة أو ما يساوى 1.38 مليون برميل يوميا بسبب العاصفة المدارية باري.

 

وتابع المكتب أن انتاج الغاز الطبيعى من المنصات البحرية فى شمال خليج المكسيك انخفض بنسبة 62 بالمئة أو ما يساوى 1.7 مليار قدم مكعبة يوميا، وأوضح أن 283 منصة فى المجمل، أى 42 فى المئة، لا تزال مغلقة فى خليج المكسيك.

تساقط الأمطار
تساقط الأمطار

 

جانب من هطول الأمطار
جانب من هطول الأمطار

 

سقوط الأمطار
سقوط الأمطار

 

هطول الأمطار
هطول الأمطار

 

 


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أمريكا

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