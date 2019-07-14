صور.. رئيسة تايوان تزور هايتى فى بداية جولة بمنطقة الكاريبى

رويترز

وصلت تساى إينج وين رئيسة تايوان هايتى، اليوم الأحد، فى محاولة لحشد الدعم لبلادها فى المنطقة بعدما قطعت جمهورية الدومنيكان المجاورة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان العام الماضى.

وتعتبر زيارة تساى إلى بورت او برنس عاصمة هايتى هى المحطة الأولى ضمن جولة مدتها 12 يوما فى منطقة الكاريبى تشمل أيضا سانت فينسنت وجرينادين وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس، بحسب رويترز.



تساى إينج وين رئيسة تايوان ورئيس هايتى

تزور تساى إينج وين رئيسة تايوان هايتى اليوم السبت فى محاولة لحشد الدعم لبلادها فى المنطقة بعدما قطعت جمهورية الدومنيكان المجاورة علاقاتها الدبلوماسية مع تايوان العام الماضي.

وزيارة تساى إلى بورت او برنس عاصمة هايتى هى المحطة الأولى ضمن جولة مدتها 12 يوما فى منطقة الكاريبى تشمل أيضا سانت فينسنت وجرينادين وسانت لوسيا وسانت كيتس ونيفيس.



تساى إينج وين رئيسة تايوان ورئيس هايتى

ووفقا لجدول أعمال رسمى نشرته حكومة هايتي، فإن من المقرر أن تلتقى تساى مع جوفينيل مواز رئيس هايتى وعدد من كبار المسؤولين.

وقالت حكومة هايتى فى بيان عن الزيارة المزمعة اليوم "هذه الجولة، التى تسلط الضوء على الطبيعة البناءة للعلاقات بين هايتى وتايوان، ستكون فرصة لتقييم التعهدات التى قُطعت فى تايبه، وفى الوقت ذاته، لتحديد الاستراتيجيات المثلى لتوطيد التعاون بين هايتى وتايوان".



جولة تساى إينج وين رئيسة تايوان فى هايتى