سوبر كورة
Ads
الأحد، 14 يوليه 2019 08:20 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

الرئيسية أخبار عالمية

صور.. تضرر عددا من المنازل جراء زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شرق إندونيسيا

الأحد، 14 يوليه 2019 06:53 م
صور.. تضرر عددا من المنازل جراء زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شرق إندونيسيا تضرر عددا من المنازل جراء زلزال إندونيسيا
جاكرتا (رويترز)

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا قوته 7.3 درجة ضرب منطقة تقع إلى جنوب شرق مدينة تيرنات فى أرخبيل الملوك فى شرق إندونيسيا.

وأظهرت وكالة "رويترز"، صورا لتضرر عددا من المنازل جراء الزلزال العنيف وهرع البعض إلى الشوارع خوفا من شدة الزلزال، وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات فى منطقة تبعد 168 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الشرقى من تيرنات.

واستبعدت وكالة الأرصاد الإندونيسية احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال، كما أظهر موقع الوكالة على الإنترنت أن تابعا قوته 5.8 درجة وقع بعد نحو 30 دقيقة من الزلزال.

وقال إكسان سوبور وهو مسؤول فى الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث "لم تردنا بعد تقارير عن وقوع أضرار فى البنية التحتية".

وأضاف لرويترز عبر الهاتف "لكن الناس أصيبوا بالذعر وركضوا من منازلهم. بعض الذين يسكنون قرب المحيط بدأوا فى الانتقال لمناطق أعلى".

الخوف من الززال
الخوف من الززال

 

تحطم منازل جراء الزلزال
تحطم منازل جراء الزلزال

 

حالة من الهلع جراء الزلزال
حالة من الهلع جراء الزلزال

 

شخص يجرى فى الشارع خوفا من الزلزال
شخص يجرى فى الشارع خوفا من الزلزال

 


زلزال

إندونيسيا

أخبار إندونيسيا

زلزال إندونيسيا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

حديد عز: مجموعة العز حولت جزءا من أسهمها إلى شهادات إيداع دولية

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

البرلمان يوافق فى المجموع على قانون تنظيم العمل الأهلى ويرسله لمجلس الدولة

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

الجيش الأمريكى يستعد لمواجهة أكثر من نصف مليون من "صائدى الكائنات الفضائية"

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

موجز 6.. ضبط عصابة تنصب على المواطنين وتبيع أرض ملك الدولة بـ6 مليارات جنيه

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

السيسى خلال اجتماع اللجنة الوزارية الاقتصادية: المؤشرات الإيجابية تحققت بوعى الشعب

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

اتحاد الكرة يستقدم حكاما أجانب لقمة الأهلي والزمالك خلال 48 ساعة

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

بعد موافقة البرلمان..5 مخالفات تسمح بوقف الجمعية الأهلية لمدة عام وغلق مقارها

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

مقتل 3 جنود أتراك وإصابة آخر فى هجوم بولاية هكارى جنوب البلاد (تحديث)

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. العثور على أعمال سحر بمقابر قرى القليوبية.. طلاسم بالطلاق والفرقة وصور وأسماء أشخاص وأحجبة بمقابر أجهور الكبرى.. رسومات بالدماء على الملابس و12 عملا بمقابر البرادعة.. وكيل أوقاف القليوبية: السحر من الكفر

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

صور.. البرلمان يوافق على تأسيس الجمعية الأهلية بالإخطار

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

إشادة أممية بمنتدى شباب العالم فى كاريكاتير اليوم السابع

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

بيان لوزارة الرياضة: التحقيق فى تربية مواشى وزراعة مخدرات بساحة شعبية ببورسعيد

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة