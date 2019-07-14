صور.. تضرر عددا من المنازل جراء زلزال بقوة 7.3 درجة ضرب شرق إندونيسيا

جاكرتا (رويترز)

ذكرت هيئة المسح الجيولوجى الأمريكية، أن زلزالا قوته 7.3 درجة ضرب منطقة تقع إلى جنوب شرق مدينة تيرنات فى أرخبيل الملوك فى شرق إندونيسيا.

وأظهرت وكالة "رويترز"، صورا لتضرر عددا من المنازل جراء الزلزال العنيف وهرع البعض إلى الشوارع خوفا من شدة الزلزال، وأضافت الهيئة أن مركز الزلزال كان على عمق عشرة كيلومترات فى منطقة تبعد 168 كيلومترا إلى الجنوب والجنوب الشرقى من تيرنات.

واستبعدت وكالة الأرصاد الإندونيسية احتمال وقوع موجات مد عاتية (تسونامي) بسبب الزلزال، كما أظهر موقع الوكالة على الإنترنت أن تابعا قوته 5.8 درجة وقع بعد نحو 30 دقيقة من الزلزال.

وقال إكسان سوبور وهو مسؤول فى الوكالة الإندونيسية المعنية بتخفيف آثار الكوارث "لم تردنا بعد تقارير عن وقوع أضرار فى البنية التحتية".

وأضاف لرويترز عبر الهاتف "لكن الناس أصيبوا بالذعر وركضوا من منازلهم. بعض الذين يسكنون قرب المحيط بدأوا فى الانتقال لمناطق أعلى".



الخوف من الززال



تحطم منازل جراء الزلزال



حالة من الهلع جراء الزلزال