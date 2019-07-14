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صور.. تحرير 81 محضرا وضبط 2 طن دقيق مدعم قبل طرحة للبيع بسوهاج

الأحد، 14 يوليه 2019 01:24 م
صور.. تحرير 81 محضرا وضبط 2 طن دقيق مدعم قبل طرحة للبيع بسوهاج حمله تموين
سوهاج – عمرو خلف

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أعلنت محافظة سوهاج، عن تحرير 81 محضر تموينى متنوع، وضبط 2 طن و300 كيلو جرام دقيق مدعم، قبل طرحة للبيع في السوق السوداء، ولحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمى، فى حملات تموينية مكبرة خلال اليومين الماضيين، شنتها مراكز " البلينا، وساقلتة، وطما، وجهينة، والمراغة "، بالاشتراك مع مديريات التموين، والصحة، والطب البيطرى، وشرطة المرافق، ومباحث التموين، للحفاظ على الصحة العامة للمواطنين.
 
وأوضح الدكتور محمد التونى المتحدث الرسمى لمحافظة سوهاج، أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا، نفذت حملات تموينية مكبرة لمراقبة الأسواق وضبط الأسعار، أسفرت عن تحرير عدد 19 محضر متنوع، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
 
وأضاف أنه فى مركز ومدينة ساقلتة، تم تنفيذ حملة مكبرة أسفرت عن تحرير عدد 22 محضر متنوع، منها 6 محاضر نظافة، و6 محاضر شهادة صلاحية، وعدد 4 محاضر عدم إعلان أسعار، وعدد 6 محاضر عدم ترخيص، مشيراً إلى شن حملات مفاجئة لمراقبة المخابز بقرية الجلاوية، أسفرت عن تحرير عدد 7 محاضر متنوعة "نقص وزن، عدم إعلان، ونظافة، وعدم صرف بون".
 
وفى مركز ومدينة طما، نفذ المركز حملة تموينية مكبرة، أسفرت عن ضبط عدد 39 شيكارة دقيق بقرية مشطا زنة 50 كجم وعدد 6 شكاير دقيق أبيض، وذلك قبل طرحهما بالسوق السوداء، كما تم إعدام 40 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمى، بالإضافة إلى تحرير عدد 10 محاضر متنوعة، واتخاذ كافه الإجراءات القانونية.
 
وكشف المتحدث الرسمى، عن تنفيذ مركز ومدينة جهينة حملة مكبرة على الأسواق ومحلات الجزارة، أسفرت عن تحرير 14 محضرا متنوع منها "عدد 8 محاضر عدم حمل شهادة صحية، وعدد  4 محاضر عدم إعلان عن الأسعار، وعدد 2 محضر ذبح خارج السلخانة، مشيراً إلى أنه تم التحفظ على 15 كيلو لحوم بلدي غير صالحة".
 
كما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة المراغة، حملات على الأسواق والمخابز، ومستودعات البوتاجاز، ومحطات الوقود، أسفرت عن تحرير عدد 9 محاضر منها" عدد 3 محضر نقص وزن، وعدد 3 محضر عدم إعلان عن مواعيد التشغيل.
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سوهاج

المراغة

ازالة

جهينة

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