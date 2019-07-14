صالح: "زوجتى حبستنى بسبب قائمة المنقولات 4 مرات خلال 6 سنوات زواج"

كتبت أسماء شلبى

أقام زوج دعوى نشوز، أمام محكمة الأسرة بأكتوبر، طالب فيها بإثبات خروج زوجته عن طاعته، ورفع ظلمها عنه وطفلته المعنفة، بعد أن قدم للمحكمة المستندات اللازمة لما تعرض له من بطش على يد زوجته طوال 6 سنوات، بعد أن قامت بالزج به 4 مرات فى الحبس بسبب قائمة المنقولات.

وأكد الزوج صالح.غ.ف، أمام محكمة الأسرة أثناء نظر جلسات تسوية المنازعات الخلافات:" تزوجت عن حب ولم أظن أنه حياتي ستؤول لتلك الكارثة بسبب عصبية زوجتى التى لا يتحملها بشر ورغبتها فى التحكم في ما أملكه، ومنعي من التواصل مع أسرتي.

ويتابع: طوال فترة الزواج، كانت تهددنى بالمؤخر وقائمة المنقولات، وتتخذها وسيلة للى ذراعى، انتهت حياتنا الزوجية بالطلاق مرتين على يد المأذون، وفى كل مرة يجبرنى أهلها على الرجوع لها.

ويكمل الزوج:"لم تكف زوجتى عن تصرفاتها الجنونية، ولم تتعظ بعد تطليقى لها، أدت إلى تدمير استقرار طفلتى وحالتها النفسية، بعد أن رأتنى أهان وأتعرض للضرب والحبس".

ويؤكد: "قامت بتعنيفى وأهلها، والتعدى على ضربا بسبب طلبهم تنازلى عن حضانة طفلتى والشقة لصالحها، فى حال رغبت فى الانفصال وتطليق نجلتهم للمرة الثالثة".