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سلاح الجو الليبى يدمر مواقع للميليشيات المسلحة فى غريان

الأحد، 14 يوليه 2019 11:23 ص
سلاح الجو الليبى يدمر مواقع للميليشيات المسلحة فى غريان قوات من الجيش الليبى
وكالات الأنباء

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أعلن الجيش الليبي أن قواته الجوية قصفت أمس السبت، مواقع تابعة لقوات الوفاق في ضواحي مدينة غريان، ودمّرت مخازن أسلحة. وفقا لقناة العربية.

 

وأكدّ المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، في بيان، أنّ سلاح الجوّ وجّه ضربات جويّة مرّكزة، استهدفت تجمّعاً لميليشيا "أبوعبيدة" بمدينة غريان، وتسبّبت في انفجار مخزن للذخيرة، مرجّحاً وقوع قتلى وإصابات، بعد رصد سيارات إسعاف في موقع القصف.

 

ومنذ بداية الأسبوع الحالي، شنّ الجيش الليبي غارات جوية مكثفة على تجمّعات الميليشيات المسلحة بضواحي غريان، استهدفت مخازن للأسلحة والوقود، وقتلت عدداً من الإرهابيين والمرتزقة التابعين لقوات الوفاق، وذلك ضمن عملية عسكرية جديدة، تستهدف استعادة السيطرة على هذه المدينة الواقعة جنوب غربي العاصمة طرابلس.

 

وبالتوازي مع ذلك، تستعد قوات الجيش الوطني الليبي لتنفيذ مرحلة جديدة من العمليات العسكرية، لتحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات المسلحة والجماعات الإرهابية، وذلك بعد تقدمها ميدانياً في أغلب محاور القتال.

 

وقالت مصادر محلية، إن قائد الجيش الليبي خليفة حفتر، سيلقي خطاباً خلال الساعات القادمة، يعلن فيه انطلاق العمليات الأخيرة لتحرير العاصمة طرابلس.

 


ليبيا

الجيش الليبى

قوات الوافق

ميليشيات

حفتر

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