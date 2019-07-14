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لخدمة الأحياء الجنوبية بالمدينة..

رئيس جهاز المنيا الجديدة: تشغيل الخط الثاني من منظومة النقل الجماعي

الأحد، 14 يوليه 2019 11:25 ص
رئيس جهاز المنيا الجديدة: تشغيل الخط الثاني من منظومة النقل الجماعي مدن جديدة _ أرشيفية
‫كتب أحمد حسن

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‫قال المهندس محمد مصطفى أحمد، رئيس جهاز تنمية مدينة المنيا الجديدة، بأنه تم تشغيل الخط الثاني من منظومة النقل الجماعي بالمدينة لخدمة الأحياء الجنوبية بمسار يربط من مدينة المنيا الأم مروراً بمناطق (إبني بيتك المرحلة الثانية – منطقة الجامعات – الحي السابع – حي النوادي – الحي السادس)، وكذا بعض مناطق الحي الأول والرابع مروراً بمنطقة الخدمات والبنوك، والمصالح الحكومية ودار مصر 2 بمدينة المنيا الجديدة.

‫وقال رئيس الجهاز: يأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتقديم أفضل الخدمات لسكان مدينة المنيا الجديدة، وكذا تسريع وتيرة التنمية وتحفيز المواطنين على إعمار الأحياء المختلفة، مشيراً إلى أن سعر التذكرة موحد، وذلك حتى لا يتم استغلال المواطنين فضلاً عن رفع مستوى الخدمة المقدمة، كما تم تغيير ترخيص الأتوبيسات من حكومي إلى عام، وبذلك تعتبر مدينة المنيا الجديدة من أول المدن التي قامت بتعديل ترخيص الأتوبيسات حتى يتم تشغيلها بتعريفة مخفضةٍ طبقاً للقانون .

‫وأضاف رئيس الجهاز أن هذا الخط يعتبر هو ثاني خط سير للأتوبيسات يتم تشغيله  بعد نجاح الخط الأول بين ( زهراء مدينة المنيا الجديدة – المنيا الأم)  منذ أكثر من 3 أشهر، ويخدم هذا الخط مناطق الامتداد بالمدينة بنفس تعريفة الركوب والنظام المتبع، مشيراً إلى أن مدة  التقاطر لجميع الخطوط حوالي  نصف ساعة.  


وزاره الاسكان

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اجهزه المدن الجديده

النقل الجماعى

مدينه المنيا الجديده

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