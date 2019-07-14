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درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية

الأحد، 14 يوليه 2019 12:00 ص
درجات الحرارة المتوقعة اليوم الأحد 14/7/2019 بمحافظات مصر والعواصم العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد اليوم الأحد طقس معتدل على السواحل الشمالية، حار رطب على الوجه البحري والقاهرة، شديد الحرارة على باقي الأنحاء نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد.

كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على خليج السويس.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط، فتكون معتدلة مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية ، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، فتكون معتدلة إلى مضطربة مع ارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

 

الصغرى العظمى

 

القاهرة 26 37

شبين الكوم 26 37

طنطا 25 36

دمنهور 25 33

الإسكندرية 24 32

بلطيم 25 31

مطروح 24 30

السلوم 23 32

سيوة 23 40

بورسعيد 25 30

دمياط 25 30

الزقازيق 25 33

الإسماعيلية 24 35

السويس 24 35

العريش 23 31

رفح 23 31

رأس سدر 26 39

نخل 19 35

نويبع 27 34

طابا 25 33

كاترين 18 34

الطور 24 35

شرم الشيخ 30 38

الغردقة 30 40

مرسى علم 27 37

الفيوم 25 37

بني سويف 26 37

المنيا 25 38

أسيوط 26 38

سوهاج 27 39

قنا 27 40

الأقصر 28 42

أسوان 30 44

أبوسمبل 27 42        

الوادي الجديد 28 43

شلاتين 29 39

أبو رماد 29 37

حلايب 30 37

رأس حدربة 29 36

 

أما عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:

 

الصغرى العظمى

 

مكة المكرمة 28 42

المدينة 29 44

الرياض 25 43

المنامة 34 39

أبوظبى 32 42

الدوحة 32 42

الكويت 32 45

دمشق 16 35

بيروت 26 30

عمان 18 31

القدس 18 29

غزة 22 30

بغداد 27 42

مسقط 32 35

صنعاء 15 29

الخرطوم 26 38

طرابلس 30 36

تونس 24 34

الجزائر 20 28

الرباط 16 26

نواكشوط 23 30

 

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من مدن وعواصم العالم:

 

الصغرى العظمى

 

أنقرة 14 30

إسطنبول 18 25

إسلام آباد 26 33

نيودلهي 28 37

جاكرتا 22 32

بكين 23 33

كوالالمبور 23 31

طوكيو 20 25

أثينا 20 30

روما 20 31

باريس 12 23

مدريد 18 33

برلين 14 24  

لندن 12 21

مونتريال 16 25

موسكو 11 20

نيويورك 23 32

واشنطن 21 34

 

 

 

 


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